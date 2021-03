Funcionária de terminal de Aparecida é agredida por passageira durante discussão

Uma funcionária foi agredida por uma passageira do transporte coletivo durante uma discussão na manhã desta terça-feira (23/3), no Terminal Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana.

Em nota o consórcio Red Mob informou que a encarregada tentava orientar a passageira quanto à restrição de horário quando foi agredida com um tapa no rosto. A mulher tentava acessar o terminal fora do horário autorizado para a viagem, ela também tentou entrar no terminal pela pista onde passam os ônibus, sem pagar a passagem.

Após a agressão, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames. Além disso, também foi aberto um Termo Circunstanciado de Ocorrência contra a agressora. A RedMob lamentou o caso e afirmou que repudia qualquer ato de violência e desrespeito.

Câmeras de monitoramento do terminal registraram todo o momento. Veja:

Aglomerações e problemas no 1º dia de embarque prioritário de trabalhadores essenciais

A manhã desta terça-feira (23/3) foi marcada por aglomerações e problemas no 1º dia de embarque prioritário de trabalhadores essenciais no transporte coletivo, na Grande Goiânia. Em vários terminais da capital os usuários relataram algum tipo de dificuldade quando à nova medida estabelecida pelo governo e prefeituras.

Ao Dia Online alguns usuários relataram que fizeram o cadastro, são de atividades consideradas essenciais, e mesmo assim enfrentaram problemas para embarcar no transporte coletivo em horário de pico.

De acordo com a RedeMob Consórcio, o cadastro precisa ser feito com, no mínimo, uma hora de antecedência do embarque. O usuário deve enviar a documentação que comprove o exercício de atividades essenciais estabelecidas pelos decretos estadual ou municipal. Caso não haja a justificativa correta, o passageiro não terá acesso aos terminais ou ônibus em horário de pico.

Conforme informações, todos os cadastros estão passando por avaliação e, num prazo de 48 horas, os que não estiverem em conformidade com os critérios, serão bloqueados.