Goiânia passa a ter agendamento virtual para vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Goiânia, por meio das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec), passou a realizar o agendamento on-line para vacinação contra a Covid-19 na capital, que poderá ser feito pelo aplicativo Prefeitura 24 horas (IOS e Google). Assim, desde o início desta terça-feira (23/3), qualquer pessoa com idade acima de 18 anos já pode se cadastrar para tomar a vacina. Dessa maneira, quando chegar o momento de ser vacinada, ela receberá uma mensagem por e-mail confirmando local e horário. Inclusive, quem tem acima de 68 anos já consegue fazer o agendamento para se vacinar a partir desta quarta-feira (24/3).

Para realizar o agendamento da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, será necessário ter login e senha de acesso ao aplicativo Prefeitura 24 horas. Além disso, deverá preencher o pré-cadastro clicando no ícone “Agendamento Vacina Covid-19”. Caso o cidadão se enquadre nos critérios de vacinação estabelecidos pela Plano Nacional de Imunização e esteja contemplado no cronograma, será disponibilizada a tela de agendamento. Ademais, será possível escolher data, horário e local de vacinação. Após o agendamento, o usuário receberá um e-mail de confirmação.

Os cidadãos que não tiverem condições de usar o aplicativo poderão se dirigir aos postos de vacinação espontaneamente, conforme cronograma, para serem vacinados.

De acordo com o titular da Sictec, Célio Campos de Freitas Júnior, a disponibilização do agendamento on-line de vacinação contra Covid-19 por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas tem o objetivo de modernizar a administração municipal.