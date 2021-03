Idoso fratura perna após ser atropelado por transporte coletivo, em Goiânia

Um idoso de 66 anos teve uma fratura na perna após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo, na Alameda Contorno, no Jardim da Luz, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (22/2).

A Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) foi acionada para apurar as causas do acidente. Conforme vestígios no local, no momento da saída de uma parada no ponto de ônibus, em frente ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT), o motorista foi avisado por passageiros que um senhor havia batido na porta querendo entrar e foi atropelado pelo veículo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) com fratura na perna. O motorista da linha 002 (Pq. Atheneu/Centro/Rodoviária) fez o teste do etilômetro, que deu resultado negativo.

A Dict busca imagens de segurança nos comércios da região para entender a dinâmica do acidente. A empresa foi procurada e não se manifestou até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto.

Além do idoso atropelado por transporte coletivo, ciclista se envolveu em acidente com van, em Goiânia

Um ciclista de 20 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma van dos Correios no último dia 15 de março, no Setor Bela Vista, próximo ao Aeroclube, em Goiânia.

De acordo com a Dict, a van trafegava pela Avenida da Sede, sentido Jardim Hellou, na faixa da direita. Ao se aproximar da esquina com a Rua CB-8, o ciclista entrou na avenida e chocou-se contra a van.

O motorista da van parou um pouco a frente e permaneceu no local. Ele fez o teste de bafômetro e o resultado foi negativo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Em nota, a estatal informou que “segue colaborando com as investigações”.