Moradores de Goiânia podem agendar vacinação contra Covid-19

Moradores de Goiânia partir de 18 anos podem se cadastrar no aplicativo “Prefeitura 24 horas” para receber a vacina contra a Covid-19. O cadastro teve início na manhã desta terça-feira (23/3). Entretanto, o agendamento só está liberado para idosos acima de 68 anos, que podem se vacinar a partir desta quarta-feira (24/3).

Para realizar o agendamento, é necessário ter login e senha de acesso ao aplicativo Prefeitura 24 horas e preencher o pré-cadastro clicando no ícone “Agendamento Vacina Covid-19”. Caso o cidadão se enquadre nos critérios de vacinação estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização e esteja contemplado no cronograma, será disponibilizada a tela de agendamento. Será possível escolher data, hora e local de vacinação. Após o agendamento, o usuário receberá um e-mail de confirmação.

Os cidadãos que não tiverem condições de usar o aplicativo poderão se dirigir aos postos de vacinação espontaneamente, conforme cronograma, para serem vacinados, porém a recomendação é para que façam o agendamento que vai garantir mais segurança a sociedade e o cumprimento das medidas necessárias de enfrentamento à pandemia.

Ampliação da vacinação contra Covid-19 em Goiânia

Em entrevista à CBN Goiânia, o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, explicou que a ampliação da faixa etária foi possível devido a chegada de novas doses de vacina. Além disso, a partir desta quarta-feira (24/3), novos locais de vacinação estarão disponíveis.

“Hoje estamos com nove postos de vacinação, sendo sete fixos e três na modalidade drive-thru, a partir de amanhã já serão 25 postos com a inclusão de 13 salas de vacinação em unidades de saúde e mais dois drives”, pontua Durval Pedroso. Os novos drives serão instalados no estacionamento do Serra Dourada e no Shopping Eldorado.

Nesta terça-feira (23/3), Goiânia iniciou a vacinação em pessoas com 71 anos ou mais, sem divisão de letras. Com o anúncio, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), de 71 anos, recebeu a 1ª dose da vacina da CoronaVac. Para atender a esse público, as equipes foram reforçadas e o horário estendido, até às 18h.

Locais para receber a vacina contra Covid-19, em Goiânia

Modalidade pedestre

Região Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais, Jardim Novo Mundo

Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante, Bairro Goiá

Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Região Sul: Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Região Norte: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Região Campinas-Centro: Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Modalidade drive-thru