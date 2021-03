PRF apreende 94 celulares escondidos em carro na BR-153, em Hidrolândia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 celulares que estavam escondidos em um carro abordado na noite desta segunda-feira (22/3) na BR-153, no município de Hidrolândia.

De acordo com a PRF, o veículo era conduzido por um homem de 49 anos que apresentou nervosismo e informações inconsistentes ao ser abordado. Diante disso, os policiais fizeram uma busca minuciosa no veículo, momento que encontraram os celulares.

A mercadoria foi avaliada em R$ 90 mil e estava escondida na lataria do veículo. Ainda foi constatado que os produtos não possuíam a documentação fiscal.

Segundo informações do motorista, a mercadoria saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, para ser distribuída em Goiânia, sugerindo possível crime de descaminho. O veículo, juntamente com o material, foram apreendidos, lacrados e serão encaminhados à Receita Federal.

Além da apreensão de 94 celulares escondidos em carro na BR-153, em Hidrolândia, cabelo humano foi apreendido em Rio Verde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início do mês deste mês, cerca de 57 quilos de cabelo humano, avaliado em R$ 285 mil. O flagrante foi feito na BR-060, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás.

Um homem de 43 anos, apontado como responsável pelo material, deve responder administrativamente por descaminho. No mercado nacional cada quilo do cabelo, utilizado em apliques, é negociado por R$ 5 mil.

De acordo com a PRF, o produto foi encontrado no compartimento de carga de uma caminhonete, distribuído em sacos plásticos dentro de duas malas de viagens. Ao ser questionado sobre a mercadoria transportada, o responsável pela carga apresentou nota fiscal irregular e prestou informações contraditórias sobre a origem da carga.

Após avaliar o material apreendido, a PRF suspeita que a carga de cabelos seja de origem indiana ou chinesa. A importação só é permitida por empresas devidamente cadastraras pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e na Receita Federal.

O veículo e carga foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal em Goiânia.