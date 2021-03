Ronaldo Caiado recebe 1ª dose de vacina contra Covid-19, em Goiânia

Com o anúncio da Prefeitura de Goiânia de que a faixa etária de 71 anos começa a ser vacinada nesta terça-feira (23/3), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), recebeu a 1ª dose da vacina contra Covid-19.

O governador foi até o ponto de vacinação na Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área I, no Setor Leste Universitário, que agora também recebe pedestres. Ele passou por triagem e foi imunizado com a 1ª dose da Coronavac, fabricada pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.

Nas redes sociais, Caiado manifestou emoção e alertou a população para vacinação. “Gratidão resume tudo o que estou sentindo neste momento ao receber a primeira dose da vacina Coronavac. É muita emoção, minha gente. E como eu falei pra vocês, quando chegasse minha vez na fila, eu tomaria a vacina! Vocês não têm ideia do quanto essa vacina representa e quanta esperança e força ela nos traz. Mas só vou ficar tranquilo no dia que conseguirmos vacinar todos os goianos. Por isso trabalho dia e noite nisso. Acima de tudo, minha meta sempre será salvar vidas. Sigam os protocolos, se protejam e, tenham certeza: a sua hora de receber a vacina vai chegar.”, escreveu.

A ampliação da faixa etária para pessoas com 71 anos ou mais foi feita após o recebimento de 43.600 doses de vacina contra a Covid-19, pela Prefeitura de Goiânia. Para atender a esse público, as equipes nos nove locais de vacina serão reforçadas e o horário estendido, indo das 8h da manhã às 18h, sem divisão de letras.

Para tomar a vacina, o idoso precisa apresentar cópias do RG, CPF e do comprovante de residência na capital.

Locais para receber a vacina contra Covid-19, em Goiânia

Modalidade pedestre

Região Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais, Jardim Novo Mundo

Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante, Bairro Goiá

Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Região Sul: Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Região Norte: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Região Campinas-Centro: Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Modalidade drive-thru

Shopping Passeio das Águas. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Setor Leste Universitário

Shopping do Cerrado, Setor Aeroviário

Vacinação em Goiás

Levantamento oficial realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) nesta segunda-feira (22/3) apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 335.186 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 107.023 pessoas.