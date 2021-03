Adolescente é apreendido suspeito de roubo, sequestro e tentativa de estupro em Novo Gama

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta terça-feira (23/3), suspeito de ato infracional análogo ao crime de roubo, sequestro relâmpago e tentativa de estupro no Jardim Lago Azul, em Novo Gama, Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), os fatos aconteceram na manhã do último dia 12 de março, quando o adolescente e um colega da mesma idade, usando uma arma de fogo, abordaram a vítima anunciando o assalto. Além disso, segundo a PCGO, os adolescentes tentaram estuprar a vítima e fizeram com que ela realizasse um empréstimo no valor de R$ 10 mil.

Na ocasião, apenas um dos menores foi apreendido em flagrante. Porém, diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial da Delegacia de Novo Gama expediu um mandado de busca e apreensão em desfavor do outro menor. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi localizado no bairro Jardim Tropical e agora se encontra à disposição da Vara da Infância e Juventude de Novo Gama.

Em outro caso, padrasto é preso suspeito de estuprar duas crianças em Novo Gama

Nesta terça-feira (23/3), um homem de 36 anos foi preso no Núcleo Habitacional Novo Gama. O suspeito é investigado pela prática de estupro de vulnerável contra os dois enteados, de 2 e 3 anos.

O mandado de prisão temporária foi cumprido após investigação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Novo Gama. Segundo a PCGO, durante as investigações os policiais descobriram que o suspeito já possui passagem por crime contra a dignidade sexual.

Ainda de acordo com a PCGO, o homem aproveitava os momentos que ficava sozinho com as crianças para praticar atos libidinosos e cometer os estupros. Os atos aconteceram por diversas vezes.

Após a Polícia Civil tomar conhecimento dos fatos, o suspeito fugiu de casa e passou a intimidar a mãe das crianças, forçando ela a negar a ocorrência do crime. As crianças foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame pericial e em seguida, entregues ao Conselho Tutelar. O autor segue detido na unidade prisional.