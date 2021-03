Aparecida de Goiânia amplia vacinação para idosos com mais de 65 anos

A partir desta quinta-feira (25/3), a prefeitura de Aparecida de Goiânia começa a vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 65 anos. Assim, eles poderão ser imunizados nos sete postos fixos da cidade. O novo grupo será vacinado após o recebimento 11,8 mil novas doses de vacina. Para ser imunizado é necessário ter em mãos o documento de identidade, cartão SUS ou CPF e comprovante de endereço.

A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia acontecerá nos drive-thrus da Cidade Administrativa (Região Central) e do Centro de Especialidades (Jardim Boa Esperança), sem necessidade de agendamento prévio. Além disso, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. Nesses locais, a imunização ocorrerá mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O link para acesso à ferramenta está disponível no site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br) e as vagas já foram ofertadas.

“Nós sabemos da expectativa da população para receber a vacina e trabalhamos com um só objetivo: imunizar o maior número de pessoas possível. E sempre que ampliamos a faixa etária, a movimentação é muito grande. Desde já, peço a colaboração de todos porque nós garantimos a aplicação das vacinas para todos os mais de 14 mil idosos de Aparecida, entre 65 e 70 anos. À medida em que chegarem novas remessas, continuaremos vacinando e ampliando a imunização para outras idades”, afirmou a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS), Renata Cordeiro.

Balanço da vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

Até a manhã desta quarta-feira, a vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia já aplicou 37.856 doses de imunizantes, sendo 26.426 referentes à primeira dosagem e 11.430 referentes à segunda. Além disso, 367 idosos e deficientes institucionalizados, 839 idosos acamados e 19.468 idosos com mais de 40 anos já receberam os imunizantes, entre dose 1 e dose 2. Ademais, 17.182 vacinas já foram aplicadas em profissionais de saúde. Ao todo, o município recebeu 38.700 doses para primeira aplicação e 13 mil para a segunda aplicação. O estoque atual é de doses 1 é de 12.395 e de doses 2 é de 1.570.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac segue em Aparecida de Goiânia. Quem recebeu a primeira dose há 28 dias (confira a data anotada no cartão de vacinação) nos drive-thrus, pode ir diretamente para o posto estruturado no Aparecida Shopping. Já aqueles que receberam a primeira dose em alguma UBS, também nesse prazo, poderão retornar à unidade para receber a segunda dose. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento. Basta levar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação.