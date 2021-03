Caminho de Cora agora integra Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) anunciou, nesta terça-feira (23/3), a inclusão do Caminho de Cora Coralina na Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso (RedeTrilhas). Assim, o trecho de 300 km entre Corumbá e a cidade de Goiás passa a ser o segundo do País a integrar o eixo do Programa Parque+, do MMA. O programa foi criado este ano para incentivar o ecoturismo em parques nacionais, entornos e trilhas que os conectam.

Regulamentada por portaria em 2020, a RedeTrilhas passou a contar com critérios objetivos de adesão. Dessa maneira, permitiu selecionar os percursos que oferecem mais garantias de estrutura e segurança nos trajetos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, com sistema de sinalização específico, o Caminho de Cora Coralina contempla as exigências. Assim, garante acessibilidade em diversos trechos e rotas turísticas, tanto para ciclistas quanto para caminhantes.

Segundo a coordenadora do Caminho, Alexandrina Alves, o trabalho para conseguir toda a documentação exigida foi realizado em conjunto com a Associação Caminho de Cora Coralina. “Depois disso, recebemos a visita do Ministério em janeiro deste ano e, agora, saiu a aprovação”, comemorou.

Investimentos

Desde 2019 o Caminho de Cora Coralina vem ganhando investimentos, com a abertura e sinalização, em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), de um novo percurso no Parque Estadual da Serra dos Pireneus, com acesso pela guarita de Cocalzinho de Goiás.

Além de melhorar o controle e a fiscalização no Parque, esse trajeto leva o visitante por um caminho com diversas belezas naturais. Além disso, aconteceu a adesão de mais um atrativo em Corumbá de Goiás, o acampamento El Rancho. Assim, o trecho que oferece mais um belo cenário para o turista, que é a vista de cima da Cachoeira do Salto. Ademais, nos últimos meses, a pintura da sinalização turística de todo o trecho, que vai se desgastando com o tempo, foi reforçada.

A partir deste ano, a Goiás Turismo irá investir mais de R$ 2 milhões na infraestrutura do Caminho de Cora Coralina. Os projetos pretendem melhorar a sinalização e estruturação da trilha. Assim, haverá mais pontos de descanso e apoio, além de pontes e passarelas. Estes investimentos são importantes para manter o caminho na Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso (RedeTrilhas). A verba é oriunda de emendas parlamentares, via convênio com o Ministério do Turismo.

O Caminho de Cora Coralina

O Caminho de Cora Coralina é uma trilha de 300 km entre Corumbá e a cidade de Goiás, composta por oito municípios e oito povoados. Assim, reúne história, cultura, poesia, natureza e aventura. Além disso, também fazem parte do percurso os parques estaduais da Serra dos Pireneus, da Serra de Jaraguá e da Serra Dourada.

Ao longo do trecho, há locais para caminhadas em trilhas, cavalgadas, cicloturismo, arvorismo, rapel, escalada, tirolesa e boia-cross. Tudo isso em meio à paisagem do Cerrado, com serras, nascentes, cachoeiras, quedas d’água e corredeiras, além de rios e córregos.

Devido ao agravamento da pandemia do coronavírus, o atrativo está temporariamente fechado para visitação. A decisão foi tomada em conjunto pela maioria dos empresários e parceiros e comunicada oficialmente pela Associação Caminho de Cora Coralina no último dia 15 de março. A resolução segue as orientações dos decretos estadual e municipais.