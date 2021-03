Um levantamento oficial realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) aponta que Goiás já aplicou mais de 487 mil doses de vacina contra Covid-19. Destas, 374.511 são referentes à primeira dose e 112.935 à segunda.

Dados do Painel Covid-19, atualizado às 16h06 na tarde desta quarta-feira (24/3), mostram que as mulheres apresentam maior índice de vacinação em relação à primeira dose, correspondendo a 61,20% do total. Os homens correspondem a 38.80%. Em relação à segunda dose, as mulheres também são a maioria, correspondendo a 64.89%. Os homem apresentam índice de 35.11%.

Conforme os dados, a maioria dos vacinados corresponde a população idosa, seguido de trabalhadores de saúde e pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas. Veja os dados da vacinação por faixa etária:

18 a 29 anos: 44.315

30 a 39 anos: 61.141

40 a 49 anos: 52.355

50 a 59 anos: 31.121

60 a 69 anos: 17.984

Acima de 70 anos: 255.613

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Chegada de novas doses de vacina contra Covid-19

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 847.780 doses, sendo 715.280 da CoronaVac e 132.500 da AstraZeneca. Deste total, foram distribuídas 772.960 doses.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM), Goiás receberá, na madrugada desta quinta-feira (25/3), mais 120.220 doses de vacina contra Covid-19, sendo 33.420 AstraZeneca e 86.800 Coronavac. “A esperança vai virando realidade. Só vou me sentir tranquilo após vacinar os 7,2 milhões de goianos.”, escreveu nas redes socais.

Casos de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 464.448 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 440.974 pessoas recuperadas. Há ainda 393.267 casos suspeitos em investigação.

Há 10.648 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,29%. Há 308 óbitos suspeitos que estão em investigação.