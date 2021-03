Gustavo Mendanha testa positivo para Covid-19

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), foi diagnosticado com Covid-19 nesta quarta-feira (24/3). O resultado apareceu após o segundo exame realizado pelo político, o primeiro teve resultado inconclusivo.

Em suas redes sociais Gustavo Mendanha informou: “amigos e amigas, realizei novamente o exame RT-PCR e deu positivo para Covid-19. Sigo trabalhando de casa com a minha esposa, Mayara Mendanha, que também está positivada. Estamos com sintomas leves e seguindo o protocolo médico”.

No último dia 9 de março, Gustavo informou que os filhos Emanuel Mendanha, de 2 anos e Luísa Mendanha, de 8, também foram diagnosticados com Covid-19. Segundo Gustavo, todos estão bem e têm sintomas leves.

A esposa do prefeito, Mayara Mendanha, de 32 anos, também recebeu diagnóstico positivo nesta semana. A informação foi confirmada por ela no último domingo (21/3), por meio de um post nas redes sociais.

Pai de Gustavo Mendanha é transferido para São Paulo com 90% dos pulmões comprometidos

O ex-deputado e pai do prefeito, Léo Mendanha, que também foi diagnosticado com a doença, foi transferido no último domingo (21/3) para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada por Gustavo Mendanha, em suas redes sociais. No último sábado (20/3), o prefeito havia comunicado que o pai foi entubado após apresentar piora em seu quadro de saúde.

Léo está com 90% dos pulmões comprometidos e de acordo com Gustavo, em São Paulo contará com suporte de uma ECMO para conseguir respirar melhor, uma vez que o equipamento funciona como pulmão artificial. O pai do prefeito de Aparecida de Goiânia, estava internado no Hospital Santa Mônica, em Aparecida, lutando contra a Covid-19 desde o último dia 17 de março.

Por meio das redes sociais, Gustavo pediu orações para o pai. “Peço orações pra ele e a todos que estão enfrentando essa terrível doença. Orem também pelos profissionais de Saúde”. A mãe do político, Sônia Mendanha, de 61 anos, e outros cinco tios do também tiveram resultado positivo para a doença.