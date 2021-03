Manifestação na Praça Cívica, em Goiânia, pede reabertura de escolas e comércio

Uma manifestação na Praça Cívica na manhã desta quarta-feira (24/3) pede o fim dos decretos que suspendem atividades não essenciais por 14 dias, em Goiânia. O grupo pede ainda pela reabertura de escolas e comércio, além de tratamento preventivo da Covid-19.

O movimento foi organizado pela Frente Conservadora de Goiânia e aproximadamente 40 manifestantes se reuniram no monumento às Três Raças, na Praça Cívica. O grupo defende que “todo trabalho é essencial”, diz em convite para manifestação.

Com cartazes, os manifestantes mostram as consequências do fechamento das escolas. “Educação é essencial”, “Lockdown não é política de saúde”, “Perdas irreparáveis das crianças com as escolas fechadas”, dizeres de alguns cartazes.

Nas redes sociais, o presidente da Frente Conservadora, Jeniffer Crecci, convidou a população a participar do ato. “Ano passado ficamos trancados, confiando que os governantes preparariam o estado e municípios para enfrentamento da Covid. Não o fizeram.”, escreveu.

A Polícia Militar (PM) e agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estão no local para fazer o controle do trânsito.

Além da manifestação na Praça Cívica, grupo também protestou na BR-153, em Goiânia

No último dia 15 de março, o grupo de manifestantes também protestou contra as medidas restritivas estabelecidas no decreto de Goiânia para conter o avanço da Covid-19. O protesto teve início na porta do Paço Municipal e seguiu para a BR-153.

Os manifestantes saíram em passeata pela BR-153 e bloquearam o trânsito na altura do Paço Municipal, em ambos os sentidos da via, em Goiânia. A rodovia foi totalmente interditada por comerciantes e trabalhadores que são contra as medidas de restrição das atividades comerciais.

O local ficou ocupado pelos manifestantes durante todo o dia e só liberaram meia pista após o prefeito Rogério Cruz concordar em se reunir com representantes do grupo. De acordo com a PRF, o bloqueio provocou o congestionamento de cerca de 16 quilômetros.