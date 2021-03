PC procura foragido suspeito de estuprar meninas de 8 e 11 anos, em São Gabriel

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Planaltina, procura um homem suspeito de estuprar meninas de 8 e 11 anos, no distrito de São Gabriel.

De acordo com a PC, as vítimas eram irmãs e costumavam dormir na residência da avó. Entretanto, foram abusadas sexualmente pelo companheiro da avó, que passava a mão nas partes íntimas das vítimas.

As investigações apontaram que os abusos foram cometidos por um ano, até que, no começo de março, a avó flagrou o acusado mostrando as partes íntimas para a neta de 11 anos. Diante disso, expulsou o suspeito da residência.

Ao tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias e concluiu com o indiciamento do suspeito pela prática do crime de estupro de vulnerável.

O acusado teve a prisão preventiva decretada e se encontra foragido da justiça. A Polícia Civil salienta que qualquer informação pode ser encaminhada ao WhatsApp do Disk Denúncia da 11ª DRP – (62) 9 8403-6131.

De acordo com a Polícia Civil, a identidade do suspeito foi divulgada a fim de permitir sua captura.

Além do suspeito de estuprar meninas de 8 e 11 anos, em São Gabriel, outro foi preso pelo mesmo crime em Formosa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu na última sexta-feira (19/3), um mandado de prisão preventiva em desfavor um homem suspeito de estuprar meninas de 7 e 4 anos, em Formosa.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em outubro de 2020 e, após investigações, o delegado João Rafael Veloso Soares, responsável pelo caso, conseguiu identificar o suspeito, que é tio das vítimas. Diante disso, ele representou pela prisão preventiva do investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

As apurações ainda apontaram que o homem também é acusado de ter abusado sexualmente da própria filha, quando ela ainda tinha 12 anos de idade. Na ocasião, a filha do suspeito ficou grávida do próprio pai. Ele foi preso e está à disposição do Poder Judiciário.