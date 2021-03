Aparecida de Goiânia inclui fechamento dos comércios aos sábados

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em Aparecida de Goiânia analisou o cenário epidemiológico com base na Matriz de Risco e definiu que a cidade permanece no cenário laranja. Uma das mudanças no escalonamento regional da cidade é o fechamento dos comércios não essenciais aos sábados.

Neste cenário, o comitê decidiu ampliar o fechamento das macrozonas para quatro dias, ou seja, aos sábados a cidade também ficará fechada o dia todo, e não mais a partir das 13h. Assim, cada uma das macrozonas ficará fechada dois dias da semana, além do sábado e domingo, totalizando quatro dias de isolamento social por escalonamento regional. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas nas ruas evitando a transmissão da Covid-19.

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em Aparecida é coordenado pelo secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, e tem na composição, desde março de 2020, representantes da Prefeitura, Câmara, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Aciag, Fieg, Fecomércio, hospitais privados da cidade, Conselho das Associações de Moradores e o segmento religioso.

A cidade está dividida em 10 macrozonas e todas fecham aos sábados e domingos, com exceção dos serviços essenciais. Mesmo com as macrozonas abertas nos dias autorizados, as atividades não essenciais continuam suspensas, tais como eventos públicos e privados; cinemas, anfiteatros, museus, bibliotecas e clubes recreativos e assemelhados; academias, atividades de condicionamento físico e ensino esportivo de todas as modalidades; reuniões em áreas comuns de condomínios, inclusive áreas de churrasqueiras, quadras poliesportivas, academias e piscinas.

Também continuam suspensas atividades de clubes recreativos e parques aquáticos; e excursões com finalidade turística ou não; as aulas presenciais em estabelecimentos públicos e privados de ensino regular, técnico, preparatórios e livre nas etapas fundamental de 2ª fase, médio e superior.

Entre os fatores analisados pela Matriz de Risco para definir o atual cenário de risco em Aparecida estão o número de casos ativos, percentual de positividades de exames de PCR, taxa de transmissão, taxa de letalidade, taxa de ocupação de leitos e média de afastamento dos profissionais de saúde. Aparecida só deve reduzir as restrições quando voltar ao cenário amarelo ou verde. E caso evolua para o cenário vermelho, as restrições podem aumentar.