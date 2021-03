Covid-19: Caiado anuncia vacinação de policiais e bombeiros de Goiás

Com a previsão de chegada de nova remessa com 120 mil vacinas contra Covid-19, Caiado anunciou na noite desta quarta-feira (24/3) que deve começar a vacinação de policiais e bombeiros de Goiás.

“Determinei que comecem a vacinar todos os policiais e bombeiros. A partir dessa remessa de mais de 120 mil doses. Já vacinamos a linha de frente da saúde. Agora é a vez da segurança pública!”, escreveu Caiado em post nas redes sociais.

De acordo com o texto publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, 5% do quantitativo de vacinas das próximas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde deve ser direcionado aos trabalhadores das forças de segurança pública e salvamento, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis Municipais.

As doses deverão ser utilizadas conforme orientações das respectivas secretarias de saúde, estadual e municipais, e devem obrigatoriamente considerar trabalhadores em atividade e ordem decrescente de idade.

“Goiás só virou referência em Segurança Pública porque nossos servidores confiaram na seriedade deste governo. Nesta dura pandemia, policiais e bombeiros estão salvando vidas e se arriscando. Perdemos grandes homens e mulheres da área. Chega! Não podemos aceitar. Vamos vaciná-los!”, afirmou em publicação.

Covid-19: Caiado fala sobre prioridade aos profissionais de segurança pública

Em post nas redes sociais no último dia 11 de março, o governador Ronaldo Caiado afirmou que os policiais terão prioridade. “Mesmo seguindo o Plano Nacional de Imunização, nós temos bom senso e respeito com todos que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Em Goiás não tem essa de bandido passar na frente na fila de vacinação. Aqui, nossos policiais terão total prioridade.”.

Caiado recebeu a primeira dose da CoronaVac nesta semana e alertou a população para vacinação. “Vocês não têm ideia do quanto essa vacina representa e quanta esperança e força ela nos traz. Mas só vou ficar tranquilo no dia que conseguirmos vacinar todos os goianos. Por isso trabalho dia e noite nisso. Acima de tudo, minha meta sempre será salvar vidas. Sigam os protocolos, se protejam e, tenham certeza: a sua hora de receber a vacina vai chegar.”.