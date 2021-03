Escalonamento em Aparecida terá fechamento do comércio aos sábados

A cidade de Aparecida de Goiânia, que está fazendo isolamento social por escalonamento regional devido à pandemia do coronavírus e irá ampliar o fechamento das macrozonas do município. Dessa maneira, aos sábados a cidade também ficará fechada o dia todo, e não mais a partir das 13h. Assim, cada uma das macrozonas ficará fechada dois dias da semana, além do sábado e do domingo, totalizando quatro dias de isolamento social por escalonamento regional. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas nas ruas evitando a transmissão da Covid-19.

A decisão foi tomada na terça-feira (23/3), após reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em Aparecida de Goiânia. Dessa forma, foi analisado o cenário epidemiológico apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com base na Matriz de Risco. O município segue no cenário laranja, ou seja, risco alto.

O escalonamento regional em Aparecida de Goiânia

O escalonamento regional em Aparecida de Goiânia divide a cidade em 10 macrozonas, com quatro fechando por dia da semana. Além disso, aos sábados e domingos fecham o dia todo, com exceção dos serviços essenciais.

Mesmo com as macrozonas abertas nos dias autorizados, as atividades não essenciais continuam suspensas, tais como eventos públicos e privados, cinemas, anfiteatros, museus e bibliotecas e clubes recreativos e assemelhados. Ademais, academias, atividades de condicionamento físico e ensino esportivo de todas as modalidades e reuniões em áreas comuns de condomínios, inclusive áreas de churrasqueiras. As restrições valem ainda para quadras poliesportivas, academias e piscinas.

Também continuam suspensas atividades de clubes recreativos e parques aquáticos; e excursões com finalidade turística ou não; as aulas presenciais em estabelecimentos públicos e privados de ensino regular, técnico, preparatórios e livre nas etapas fundamental de 2ª fase, médio e superior.

Entre os fatores analisados pela Matriz de Risco para definir o atual cenário de risco e definir o escalonamento regional em Aparecida de Goiânia estão o número de casos ativos, percentual de exames de PCR positivos e taxa de transmissão. Ademais, taxa de letalidade, taxa de ocupação de leitos e média de afastamento dos profissionais de saúde.

A soma dos dados apresentados em Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde informa que Aparecida encontra-se no cenário de risco alto – laranja. Os outros estágios de risco são: estável (verde), moderado (amarelo) e alto (vermelho). Aparecida só deve reduzir as restrições quando voltar ao cenário amarelo ou verde. E caso evolua para o cenário vermelho, as restrições podem aumentar.