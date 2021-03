Goiânia realiza testagem da Covid-19 nesta sexta (26); veja como agendar

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) realiza, nesta sexta-feira (26/3), das 8 às 15 horas, mais uma testagem de antígeno da Covid-19. Para participar, o morador deve fazer o agendamento.

A ação acontece semanalmente em seis escolas da capital, apenas na modalidade pedestre. O acesso ao exame, como nas duas últimas semanas, exige agendamento pelo site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O link estará disponível a partir das 12h desta quinta-feira (25/3).

A testagem visa identificar assintomáticos para isolá-los e frear a propagação do vírus. Essa é a importância dos testes, especialmente em cenário no qual as taxas de ocupação dos leitos para tratamento beiram os 100%. O modelo por agendamento visa evitar as longas filas de espera, uma vez que atendimento é otimizado nos postos de coleta.

“Nas últimas semanas, percebemos que estamos conseguindo evitar aglomerações e oferecer mais comodidade para a população durante a testagem”, ressalta a diretora da Vigilância Epidemiológica, Grécia Carolina Pessoni.

Ela frisa que a testagem desta semana será realizada apenas nesta sexta-feira (26/3). Lembrando que, em razão da testagem, o atendimento para vacinação nas escolas fica suspenso na sexta-feira (26/3), mas segue nos demais postos disponibilizados.

Como agendar testagem da Covid-19, em Goiânia

Os interessados em realizar o exame, devem acessar o site da Prefeitura de Goiânia. É necessário informar CPF e endereço de e-mail, em seguida escolher a escola e o horário ao qual deseja o atendimento. O procedimento é feito por meio da coleta do material no nariz, por meio de swab, uma espécie de haste flexível. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos.

Quem apresentar sintomas, por sua vez, deve procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR, que detecta o vírus em pessoas sintomáticas.

Balanço

Desde o início da testagem ampliada da população no dia 5 de agosto de 2020 até a última sexta-feira (19/3), foram realizados 137.609 testes de antígeno, sendo que 16.332 tiveram resultado positivo para a Covid-19, sendo 11,9% do total.