Goiás recebe mais de 119 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Goiás recebe, na manhã desta sexta-feira (26/3), um total de 119,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A entrega deste lote foi anunciado pelo governador Ronaldo Caiado na tarde de quarta-feira (24/3), por meio de suas redes sociais. Assim, serão 94 mil da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan, e 25,2 mil do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O lote recebido será utilizado para dar continuidade à vacinação de idosos em Goiás, conforme a faixa etária de não imunizados de cada município, reduzindo gradativamente a faixa etária. Além disso, 5% do total de doses recebidas pelo governo estadual será destinada aos trabalhadores das forças de segurança e salvamento no Estado de Goiás. Dessa maneira, estão incluídos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e guardas civis municipais.

Após conferência da quantidade enviada pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) inicia, na próxima segunda-feira (29/3), a distribuição das vacinas contra a Covid-19 para aplicação da primeira dose a todas as 18 Regionais de Saúde. Ademais, após esta etapa, as vacinas são repassadas aos 246 municípios para que as prefeituras, via secretarias municipais de Saúde, continuem com a execução da campanha em seus territórios.

Vacinação contra a Covid-19 em Goiás

Levantamento da SES-GO mostra que a vacinação contra a Covid-19 já aplicou 403.563 imunizantes em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 115.283 pessoas. Esses dados são preliminares.

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 847.780 doses, sendo 715.280 da CoronaVac e 132.500 da AstraZeneca. Deste total, foram distribuídas 772.960 doses.