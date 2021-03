Justiça mantém autorização para funcionamento de restaurantes em shoppings de Goiânia

Uma liminar do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) manteve autorização para o funcionamento de restaurantes em shoppings de Goiânia. O pedido de suspensão havia sido feito pela Prefeitura de Goiânia depois que liminar autorizou o retorno das atividades deste ramo no último domingo (21/3).

No documento, a prefeitura alegou que o funcionamento de restaurantes dentro dos shoppings e centros comerciais poderia acarretar a proliferação do vírus em virtude do ingresso de pessoas sem controle epidemiológico em ambientes fechados, sem circulação de ventilação natural.

Ainda reforçou que a abertura desses empreendimentos causa grave risco à ordem e saúde públicas, implicando na elevação da taxa de transmissão da doença e em situação de colapso do sistema público de saúde.

Funcionamento de restaurantes em shoppings de Goiânia deve ser por delivery, take away e drive thru

A liminar foi assinada pelo presidente do TJGO, desembargador Carlos Alberto França e agora permite o funcionamento das lojas de ramo alimentício, situadas no interior dos shoppings centers, exclusivamente, nas modalidades delivery, take away e drive thru. Os estabelecimentos devem cumprir os protocolos sanitários para impedir a disseminação da Covid-19.

De acordo com o desembargador, o fato de o Município de Goiânia não possuir servidores suficientes para a fiscalização dos restaurantes e lanchonetes localizados nos shoppings centers, galerias e centros comerciais não pode ser utilizado como subterfúgio para o fechamento dos estabelecimentos, que também são incluídos na modalidade de atividades essenciais.

Casos de Covid-19 em Goiânia

De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia conta com 127.148 casos confirmados de C0vid-19, sendo que há 10.447 internações e 4.672 internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Do número total, há ainda o registro de 122.000 recuperações e 3.321 óbitos.

De acordo com os dados de distribuição espacial dos casos por bairros e distritos sanitários no município de Goiânia dos últimos 30 dias, o Setor Bueno está em primeiro lugar no número de infecções, seguido pelo Conjunto Vera Cruz, Jardim América, Setor Oeste, Setor Central e Jardim Goiás.