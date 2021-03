Motorista bêbado e passageira ficam gravemente feridos após capotamento em Corumbá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na manhã desta quinta-feira (25/3) para atender uma ocorrência onde um motorista bêbado e a passageira de um veículo ficaram gravemente feridos após capotamento na BR-414, em Corumbá, na região central de Goiás.

O motorista apresentou teor alcoólico de 1,55 mg/l, quase quatro vezes acima do limite do crime de trânsito, alcançando o maior teor alcoólico registrado em Goiás, neste ano.

O casal seguia de Corumbá para Cocalzinho de Goiás, quando por volta das 09h20 o automóvel, um Fiat Palio, saiu da pista e capotou. No veículo estavam o condutor e uma passageira que foi levada em estado grave para o Hospital de Urgências de Anápolis (HUANA).

O motorista também foi socorrido com ferimentos. Ao ser submetido ao teste de bafômetro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou o alto índice de embriaguez. Após receber o tratamento médico, ele deverá responder na Justiça pelo crime de trânsito por dirigir sob efeito de álcool.

Além de acidente com motorista bêbado com teor alcoólico 4 vezes acima do limite, PRF divulga balanço de últimas operações

De acordo com o Boletim Segurança Viária, na últimas 24h, a PRF atendeu dois acidentes nas rodovias federais que cortam o Estado de Goiás. Além de 416 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 54 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 18 de condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos e 2 por embriaguez.

A PRF fiscalizou 1.391 veículos e 797 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Segundo o boletim, houve o registro de uma ocorrência que resultou na apreensão de diversas mercadorias que foram desviadas, como celulares e perfumes.

Em outro caso, Idoso morre e jovem fica gravemente ferido em acidente na BR-060, em Cezarina

No último dia (9/3), um idoso, de 63 anos, morreu e um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após um acidente na BR-060,em Cezarina, região central de Goiás. Segundo a PRF, a vítima estava como passageiro de um veículo HR-V, que seguia sentido Rio Verde/ Goiânia.

O motorista teria perdido o controle da direção, rodou na pista e parou com a traseira do carro no canteiro central e parte do veículo na pista de rolamento. A via estava molhada.

Quando o condutor tentou tirar o veículo do local, foi acertado transversalmente por uma picape Ford Ranger. No lado atingido estava o idoso de 63 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista do HR-V, um jovem de 22 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Cezarina. Já o motorista da picape não teve ferimentos.