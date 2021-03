Prefeitura de Goiânia deve adotar escalonamento regional

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, se reuniu na tarde desta quinta-feira (25/3) com representantes do Fórum das Entidades Empresariais do Estado de Goiás para debater sobre as novas medidas que serão implementadas na capital goiana, a partir da próxima segunda-feira (29/3). Conforme discutido, Goiânia deve adotar o escalonamento regional, similar ao que está sendo executado em Aparecida de Goiânia.

Durante o encontro, que ocorreu no Paço Municipal, os dados epidemiológicos e as ações já executadas pela administração municipal foram apresentados e as propostas do setor produtivo foram ouvidas. Elas serão analisadas pela Prefeitura que vai divulgar novas medidas nesta sexta-feira (26/3).

O prefeito Rogério Cruz apresentou ao Fórum das Entidades Empresariais a proposta de Rodízio Modular de Atividades, que será implantado em Goiânia a partir da semana que vem. O plano, que está em elaboração, leva em consideração a situação sócioeconômico-sanitária, a compreensão das atividades predominantes por bairro, a divisão da cidade em seis módulos e o fechamento em determinados dias da semana, a fim de garantir a restrição de movimento e consequentemente a redução nas taxas de contaminação.

“Vamos manter restrições e flexibilizar algumas atividades, porém, como a cidade será dividida em módulos, acredito que conseguimos chegar em um ponto consensual entre todos”, comentou o prefeito Rogério Cruz. Ele acrescentou que a medida evidencia que a Prefeitura de Goiânia está sensível a todas as situações existentes. “Estamos olhando com muita responsabilidade para economia, para saúde e, principalmente, para a população de modo geral”, afirmou Cruz. Segundo ele, os últimos detalhes do novo decreto estão sendo discutidos pelo Comitê de Crise do Executivo Municipal.

Sindilojas-GO apoia proposta de escalonamento regional em Goiânia

Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) afirmou que apoia a proposta para comércio abrir 4 dias na semana. Confira a nota na íntegra:

Após a Prefeitura de Goiânia anunciar a decisão de adotar, na reabertura do comércio, um rodízio semelhante ao de Aparecida, o Sindilojas-GO apoiou proposta feita pelo setor produtivo ao prefeito Rogério Cruz para que, ao invés de abrir três dias, como queria o Paço, o varejo seja autorizado a funcionar durante quatro dias na semana.

O sindicato se manifestou em conjunto com outras entidades representativas do comércio de bens, serviços e turismo. “É o segmento de maior empregabilidade no município”, destacou o presidente do Sindilojas-GO, Eduardo Gomes dos Santos.