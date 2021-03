Três servidores são indiciados por furar fila de vacina contra Covid-19, em Santa Rita

Na última quarta-feira (24/3), a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Barro Alto, concluiu investigação de suposto esquema de fura-fila na aplicação da vacina contra a Covid-19 e indiciou três pessoas, no município de Santa Rita do Novo Destino.

Segundo a PCGO, a investigação apurou que o secretário de Saúde e duas enfermeiras da pasta, responsáveis pela vacinação no município, desviaram quatro doses da vacina ao final da 1ª etapa de vacinação, para serem aplicadas em pessoas que não se enquadravam no grupo prioritário.

De acordo com a Polícia Civil, com o desvio foram beneficiados o secretário municipal de Transportes, um técnico de informática da Prefeitura, o irmão da primeira-dama do município e uma amiga das enfermeiras. Além disso, os servidores inseriram no banco de dados a informação de que os servidores municipais eram profissionais da saúde, quando na verdade pertenciam a outras pastas.

Os três foram indiciados pelo crime de peculato, na modalidade desvio, e por inserção de dados falsos em sistemas de informações, cujas penas, somadas, podem chegar a 24 anos de reclusão.

Em outro caso, secretário de São Miguel do Passa Quatro fura fila da vacina contra Covid-19

No mês de fevereiro, o secretário de Saúde do município de São Miguel do Passa Quatro, foi apontado como um dos vacinados contra a Covid-19 na primeira etapa de imunização realizada na cidade, voltada para trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente de combate a doença. Além dele, nomes de auxiliares administrativos aparecem como “grupo prioritário” na planilha da Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro.

Conforme o relatório de vacinação disponibilizado pelo município, referente à campanha de imunização da Covid-19, o nome de José Antônio Rodrigues, titular da Saúde Municipal, e de auxiliares administrativos, motoristas, profissionais da cozinha e da limpeza constam como sendo trabalhadores de saúde do grupo prioritário.

De acordo com especificações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), para a etapa em questão, se enquadravam no grupo prioritário apenas idosos residentes de instituições de longa permanência (asilos e abrigos) e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.

A reportagem do Dia Online entrou em conta com a Prefeitura de São Miguel do Passo Quatro, que informou que não vai se manifestar sobre o caso. O espaço fica aberto para um futuro posicionamento da prefeitura.