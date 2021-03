Vereadora de Uruaçu é suspeita de fraude no fornecimento guias médicas e remédios

Uma operação da Polícia Civil de Goiás investiga o caso de uma vereadora de Uruaçu que é suspeita de fraude no fornecimento guias médicas e remédios. Na manhã desta quinta-feira (25/3) foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um na Câmara de Vereadores da cidade de Uruaçu, no gabinete da vereadora, e outro em sua residência.

Na operação, batizada de Falsas Intenções, dois médicos também são investigados. A investigação apura a suspeita de emissão de guias médicas e fornecimento de medicamentos controlados de forma fraudulenta.

Na investigação, foi apurado que a vereadora, com auxílio de médicos não credenciados na rede do SUS, teriam emitido guias médicas para pessoas que, na maioria das vezes, sequer eram atendidas. Em um dos casos, indicaram um problema na próstata para uma paciente do sexo feminino. O documento, encaminhado pelo Ministério Público e pela Secretaria Municipal de Saúde de Uruaçu, foi utilizado na investigação.

PC apura possível compra de votos pela vereadora de Uruaçu

A Polícia Civil também apura o fornecimento de medicamentos, na época das eleições municipais de 2020, para diversas pessoas, sem receita e prescrição médicas, pela vereadora. Isso teria ocorrido nas vésperas das eleições do ano passado, o que indica possível crime de compra de votos. A vereadora investigada foi reeleita no pleito eleitoral de 2020.

Durante as buscas, a Polícia Civil apreendeu, na casa da vereadora, diversos medicamentos, inclusive de uso controlado (tarja preta), e alguns de amostra grátis, além de computadores, celulares, guias de atendimento e encaminhamento do SUS.

Os investigados respondem, no inquérito policial, pelos crimes de falsidade ideológica, associação criminosa e por fornecimento ilegal de medicamentos. A Operação Falsas Intenções mobilizou 20 policiais civis e teve o apoio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Uruaçu, Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Niquelândia e Delegacia de Polícia (DP) de Mara Rosa.

