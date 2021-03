Zoológico de Goiânia passará por reforma ainda em 2021

O Zoológico de Goiânia passará por reforma ainda durante o ano de 2021. A informação foi divulgada pela Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul). Assim, as obras serão feitas com recursos provenientes com um convênio da prefeitura da capital com o governo federal. O local está fechado atualmente por causa da pandemia do coronavírus.

O documento que autoriza a reforma, no valor de R$ 951 mil, foi assinado na terça-feira (23/2) pelo presidente da Agência, Valdery Júnior. A ordem de serviço é para ser executada imediatamente, uma vez que o valor já está disponível nos cofres da prefeitura de Goiânia.

Valdery Júnior afirmou que projeto de reforma do Zoológico de Goiânia irá proporcionar bem-estar aos animais e melhorar o acesso dos visitantes. Além disso, terá readequações estruturais para a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

“Unimos os esforços das equipes técnicas, fizemos todas as readequações dos projetos, com visita no local e conseguimos fazer uma proposta que contemplasse uma grande reforma”, afirmou Valdery Júnior.

Mais sobre a reforma do Zoológico de Goiânia

Segundo a Agetul, a reforma do Zoológico de Goiânia terá readequação do acesso do estacionamento à bilheteria, com instalação de piso tátil. Ademais, ganhará piso tátil da bilheteria até a placa de mapa tátil.

O espaço também terá uma reforma no recinto dos grandes felinos, com ampliação dos tanques e troca de todos os vidros “triplos e laminados”. Além disso, também haverá adequação dos recintos dos macacos. Assim, o pé direito do local, que possui 2 m de altura, passará a ter 5 m.

Na reforma, o Zoológico de Goiânia irá ganhar praças recreativas na entrada do parque, em frente ao lago dos macacos, com construção de pergolados e ampliação da área verde que cerca o lago. Ademais, todos os banheiros de visitantes serão reformados, com adequação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O local também terá uma readequação das rampas de acessos, escadarias e guarda corpos, visando a acessibilidade dentro das normas exigidas.