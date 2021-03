Decreto em Goiás terá reabertura do comércio a partir de 31 de março

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmou nesta sexta-feira (26/3) que o novo decreto em Goiás, que será publicado na próxima semana, irá garantir a reabertura do comércio a partir do dia 31 de março. Nesta data, termina o prazo de 14 dias de fechamento de serviços não essenciais.

A medida foi estabelecida no decreto que está em vigor no Estado desde 17 de março, com revezamento das atividades econômicas devido a pandemia do coronavírus. A prefeitura de Goiânia também deve divulgar, ainda nesta sexta-feira, um novo decreto. A informação é de que a cidade adotará um escalonamento por regiões.

“Na terça-feira (30/3), publicaremos o novo decreto. Assim, normatizaremos aquilo que havíamos nos comprometido com a população goiana. Nós liberaremos dentro de um regramento, não de zoneamento”, afirmou.

Festas e eventos continuarão proibidos no decreto em Goiás

O anúncio sobre o novo decreto em Goiás se deu em coletiva de imprensa realizada logo após a chegada da décima remessa de vacinas contra a Covid-19. No total, foram recebidas 119,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A medida em vigor restabeleceu o decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020. Dessa maneira, passou a adotar o sistema de revezamento das atividades econômicas organizadas para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Assim, se iniciou com 14 dias de suspensão, seguidos por 14 dias de funcionamento, sucessivamente.

“Com a abertura, dentro de um regramento mínimo, também não vai voltar festa, não vai voltar evento. Esse processo é extensivo a todo o Estado de Goiás é um decreto que as prefeituras aderiram”, salientou Caiado.

Segundo o atual decreto em Goiás, o funcionamento das atividades econômicas e não econômicas deve seguir os protocolos expedidos pelas autoridades sanitárias. Dessa forma, é obrigatório o uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel para funcionários e clientes, manutenção do distanciamento entre pessoas e a proibição de aglomerações.