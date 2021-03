Goiânia inicia vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 67 anos

A prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou a vacinação contra a Covid-19 para mais uma faixa etária e começa a aplicação em idosos a partir de 67 anos, neste sábado (27/3). O agendamento deve ser feito no aplicativo “Prefeitura 24 horas”.

Segundo a SMS também será feita a aplicação da segunda dose para idosos acima de 80 anos. Serão disponibilizados três postos drive-thru, das 8 às 17 h. A estimativa é de que aproximadamente 7 mil pessoas sejam vacinadas.

Para ser imunizado, o idoso deve apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Já quem vai receber a segunda dose, deve levar ainda o comprovante da primeira. Os idosos acima de 80 anos, também devem realizar o agendamento para receberem a segunda dose.

“Queremos deixar claro que o agendamento da segunda dose também deve ser feito pelo aplicativo. É muito importante que esses idosos tomem o reforço para assim garantir a imunização contra a doença”, ressalta o superintendente em Saúde, Yves Mauro Ternes.

Vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 67 anos deve ser agendada para evitar aglomeração

De acordo com a SMS, o agendamento da vacinação é importante para evitar aglomerações, filas e também para dar maior comodidade para população. A secretaria destaca que todos aquelas pessoas a partir de 18 anos, que fizerem o pré-cadastro no aplicativo, receberão um aviso no momento em que a vacina estiver disponível para o seu grupo.

Desde o início da campanha, Goiânia já ultrapassou a marca de 200 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. “Com o aplicativo, pretendemos alcançar ainda mais pessoas, de uma forma segura, seguindo os protocolos de segurança de forma que não gere nenhum transtorno para a população”, destaca o secretário de Saúde, Durval Pedroso.

Confira os postos na modalidade drive-thru disponíveis para vacinação:

Shopping Passeio das Águas. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1, Setor Leste Universitário