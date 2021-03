PRF recupera carro de luxo avaliado em R$ 200 mil na BR-060, em Rio Verde

Na noite da última quinta-feira (25/3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro de luxo furtado e com placa clonada na BR-060, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O veículo é avaliado em mais de R$ 200 mil.

De acordo com a PRF, o veículo foi abordado em frente a Unidade Operacional de Rio Verde e, ao fiscalizar, os policiais descobriram que o Toyota SW4 havia sido furtado em Ribeirão Preto em São Paulo, no dia 7 de fevereiro.

Para não levantar suspeitas o veículo foi clonado utilizando placas de outro, com as mesmas características, registrado em Pernambuco. Segundo a PRF, o motorista do carro, um jovem de 20 anos, que trabalha como motorista por aplicativo, informou que recebeu o veículo na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, para levá-lo até Rio Verde.

O jovem receberia R$ 500 pelo transporte. Ele foi preso e conduzido à Central de Flagrantes local.

Além da recuperação de um carro de luxo furtado e com placa clonada, PRF divulga balanço de últimas operações

De acordo com o Boletim Segurança Viária, na últimas 24h, a PRF atendeu 6 acidentes que deixaram 7 pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Além de 308 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 25 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 11 de condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos e 2 por embriaguez.

A PRF fiscalizou 1.117 veículos e 983 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Segundo o boletim, houve o registro de 6 ocorrências que resultaram na prisão de 6 pessoas, uma delas por mandado de prisão, além disso, recuperação de um veículo furtado, apreensão de uma pistola calibre .380 e de 415 munições calibre .22, além de 15 kg de maconha.

Em outro caso, PRF apreende carretas com placas idênticas na BR-060, em Rio Verde

Em junho do ano passado, a PRF apreendeu, duas carretas com placas idênticas na BR-060, em Rio Verde. Conforme informações, os veículos pertenciam a empresas diferentes e foram avaliados em aproximadamente R$ 300 mil. Durante a ação os policiais constataram os indícios de adulteração.

Os veículos estavam a cerca de 110 quilômetros de distância um do outro. O flagrante aconteceu durante uma abordagem de rotina. De acordo com a PRF, um dos veículos foi flagrado na BR-060 e o outro foi localizado com apoio da Polícia Militar quando passava na base da PRF em Quirinópolis.

A abordagem do primeiro veículo foi feita por volta de meio dia, quando um bitrem foi parado na unidade da PRF em Rio Verde. Na ocasião, os policiais constataram indícios de adulteração nos elementos de identificação do caminhão.

Após compartilhamento de informações, os policiais militares do batalhão rodoviário de Quirinópolis, abordaram um outro bitrem, que estava com a mesma placa e mesmo número do chassi.

A documentação foi analisada e não foram encontrados indícios de falsidade ideológica. Diante dos fatos, os motoristas e os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde.