Vacinação contra gripe H1N1 deve começar no dia 14 de abril em Goiás

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (26/3), o secretario estadual de saúde, Ismael Alexandrino, afirmou que a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 deve começar no próximo dia 14 de abril, em Goiás. Com isso, a imunização contra a Covid-19 deve acontecer de forma simultânea.

Apesar das duas grandes campanhas acontecerem ao mesmo tempo, terão públicos-alvo distintos. A imunização contra Covid-19 tem como prioridade os idosos, já a campanha contra H1N1 terá o público-alvo invertido. Em 2020, idosos com 60 anos ou mais, e trabalhadores faziam parte do primeiro grupo a ser vacinado contra a H1N1.

Nesta sexta-feira (26/3), o Governo de Goiás recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde (MS). Ao todo, foram destinadas 119,2 mil doses para o Estado. Deste quantitativo, 94 mil são da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan; e 25,2 mil do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além de idosos, esta etapa também contemplará as forças de segurança pública e salvamento.

Vacinação contra gripe H1N1

De acordo com o secretario estadual de saúde, Ismael Alexandrino, o público-alvo neste primeiro momento não serão os idosos, mas sim crianças, gestantes, puérperas e profissionais de saúde. De acordo com Ismael Alexandrino, a diferenciação de públicos-alvo é necessária, pois é preciso respeitar um espaço entre as aplicações das doses contra Covid-19 e H1N1.

“Elas não podem acontecer no mesmo período. Temos também que observar possíveis efeitos colaterais. Sobretudo da vacina contra a Covid-19, que é nova. Por isso, adotaremos diferentes públicos-alvo”, pontuou.

Importante ressaltar que os sintomas da gripe H1N1 são parecidos com os da Covid-19, afetando principalmente o nariz, a garganta, os brônquios e, ocasionalmente, os pulmões. A forma de transmissão também é parecida, sendo por contato direto com secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar; ou o contato indireto com superfícies contaminadas por secreções respiratórias que podem levar o agente infeccioso para a boca, olhos e nariz.