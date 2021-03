Veja lista de sorteados para receber 83 apartamentos em Aparecida de Goiânia

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) sorteou, na manhã desta sexta-feira (26/3), 83 apartamentos do Residencial Agenor Modesto, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

O processo seletivo para a cota de 40% do Governo de Goiás dos 208 apartamentos do Residencial Agenor Modesto, correspondentes a 83 unidades, foi aberto pelo governador Ronaldo Caiado no dia 1º de março. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, também parceira do empreendimento com a doação do terreno, ficou com a cota de 60% dos apartamentos, equivalente a 125 unidades sorteadas na última terça-feira (23/3).

O sorteio da Agehab está distribuído por grupo, obedecendo as cotas legais para grupos especiais, de 5% para idosos, e 5% para pessoas com deficiência (PcD). Famílias que possuem integrantes com microcefalia, de acordo com portaria federal, não participaram do sorteio, sendo contempladas com a moradia desde que atendam todos os critérios do Edital Público do Processo Seletivo.

A partir do dia 30 de março, a Agehab começará a convocar os contemplados para apresentar a documentação comprobatória das informações declaradas no ato da inscrição. Quem não comprovar será desclassificado e, então, será chamado o próximo da lista do cadastro de reserva sorteado. Veja a lista com alguns documentos necessários:

RG e CPF do candidato, do cônjuge/parceiro (a) e dos dependentes;

Comprovante de estado civil, endereço e renda;

Comprovante de pagamento de aluguel (se pagar aluguel);

Número do Cadastro Único (CadÚnico) – deverá estar inscrito previamente;

Caso haja alguém na família com deficiência: Laudo médico com avaliação da deficiência e contendo a Classificação Internacional da Doença (CID);

Caso se enquadre em habitações de áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigados: Declaração do Ente Público informando que reside nessas áreas;

Caso receba benefícios: Comprovante emitido pela Secretaria de Assistência Social de que é beneficiário do Programa Bolsa Família ou BPC.

As famílias vão pagar junto à Caixa financiamento em 10 anos, com prestações que variam entre R$ 80,00 e R$ 270,00. Os apartamentos do Residencial Agenor Modesto são de 46 metros quadrados, com dois quartos, banheiro, sala e cozinha integrada, área de serviço e varanda. A área comum conta com uma vaga de estacionamento, quadra poliesportiva, salão de festas, churrasqueira e playground. São mais de 12,5 mil metros quadrados de área construída, com 13 blocos, com quatro apartamentos por andar.

