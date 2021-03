Covid-19: vacinação de policiais civis da ativa começa a partir de segunda (29)

Começa na próxima segunda-feira (29/3) a vacinação contra Covid-19 para policiais civis da ativa com idade a partir de 56 anos. A vacinação ocorrerá em dois dias, 29 e 30 de março, na Academia da Polícia Militar. No dia 29, receberão a imunização os policiais com idade de 56 anos ou mais. Já no dia 30, será a vez dos policiais civis com idade entre 51 e 55 anos.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado, as forças policiais e de salvamento terão direito, a partir de agora, a 5% do estoque total de vacinas contra Covid-19 encaminhado pelo Ministério da Saúde a Goiás. O documento foi publicado, em edição extra do Diário Oficial do Estado, na quarta-feira (24/03), por determinação do governador, após deliberação e aprovação do Centro de Operações de Emergência de Goiás (COE-GO).

A medida anunciada, segundo o governador, visa resguardar a vida dos profissionais e abrange policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares; guardas municipais, além de policiais técnico-científicos e policiais penais, que são considerados grupos de risco conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. Os critérios prioritários incluem pontos como faixa etária mais avançada e estar na ativa, conforme estabelece a resolução n° 30 da Coordenação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás (CIB).

Vacinação de policiais civis da ativa

A vacinação ocorrerá no sistema drive thru e são obrigatórios o uso do uniforme da Polícia Civil e a apresentação da carteira funcional. A lista completa com os nomes dos servidores está disponível no site oficial da Polícia Civil.

Caso o policial civil, na ativa e dentro da faixa etária delimitada, não encontre seu nome na lista, poderá entrar em contato (preferencialmente via whatsapp) com o delegado Rilmo Braga, gerente de Planejamento Operacional, enviando nome completo e foto da carteira funcional. O horário exato do início da vacinação será confirmado neste domingo (28/3).