Decreto em Goiânia: comércio volta a funcionar na quarta-feira (31/3)

Após reunião neste sábado (27/3), a prefeitura de Goiânia definiu que o novo decreto na capital passará a valer na próxima quarta-feira (31/3), com a abertura das atividades econômicas da capital no modelo de revezamento 14 por 14. Assim, após 14 dias de abertura, os serviços considerados não essenciais fecham por mais duas semanas. As medidas estão sendo tomadas devido ao agravamento da pandemia do coronavírus. O texto completo do decreto deve ser divulgado ainda na noite deste sábado.

O anúncio da mudança do decreto em Goiânia foi divulgado pelo prefeito Rogério Cruz após reunião. Participaram representantes do Governo de Goiás, da Câmara Municipal e do setor produtivo. Assim, a medida é diferente da que vinha sendo conversada com o empresariado durante a semana. Inclusive, na sexta-feira (26/3), chegou a ser anunciado que a cidade seguiria o modelo de escalonamento, como acontece em Aparecida de Goiânia. Porém, a capital preferiu adotar os parâmetros de isolamento social estabelecidos em decreto do Estado.

Também na última sexta-feira o governador Ronaldo Caiado garantiu que o decreto em Goiás garantiria a reabertura do comércio partir do dia 31 de março (quarta-feira). Dessa maneira, o funcionamento das atividades econômicas e não econômicas devem seguir os protocolos das autoridades sanitárias. Dessa forma, é obrigatório o uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel 70% para funcionários e clientes, manutenção do distanciamento entre pessoas e a proibição de aglomerações.

O decreto em Goiânia

O novo decreto em Goiânia, que entra em vigor na próxima quarta-feira (31/3), estipula que o comércio na cidade funcionará das 9h às 17h. Além disso, os serviços funcionarão das 12h às 20h, salões e barbearias das 12h às 21h. Ademais, os shoppings das capital ficarão abertos da 10h às 22h.

Os bares e restaurantes poderão funcionar das 11h às 23h. Enquanto estiverem abertos, poderão funcionar com 50% da capacidade. Serão permitidas apresentações voz e violão com duas pessoas e também som ambiente. Quando estiver no período de fechamento, os locais voltam a ficar com operação limitada a delivery, retirada e drive-thru.

As escolas de ensino infantil, fundamental e médio de instituições privadas também poderão funcionar por 14 dias q partir de quarta-feira. Porém, deverão assegurar um aluno para cada 2,25m², com respeito de, pelo menos, 1,5 m entre os alunos, professores e demais funcionários. Além disso, os cursos livres serão limitados à lotação máxima de 30% de sua capacidade de acomodação, nas atividades presenciais. Os estabelecimentos destinados à prática de esportes coletivos poderá ter a participação de no máximo quatro integrantes.

As academias, quadras poliesportivas e ginásios também poderão funcionar, segundo o novo decreto em Goiânia. Porém, com lotação máxima de 30% da capacidade de acomodação. O horário de funcionamento será das 6h às 22h.

Durante o período de abertura poderão funcionar o Parque Zoológico e o Parque Mutirama.

Mais sobre o funcionamento de atividades

Os serviços de saúde públicos e privados funcionam, mas com atendimento ambulatorial em 50% da capacidade máxima, mediante agendamento prévio.

Cultos, missas, celebrações e reuniões coletivas das organizações religiosas poderão acontecer, mas com lotação máxima de 30% de sua capacidade de pessoas sentadas. Além disso, com intervalo mínimo de três horas entre as missas, cultos e reuniões similares para realizar a limpeza e desinfecção das superfícies dos ambientes.

As feiras livres e especiais poderão funcionar. Porém, fica vedado o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. Os feirantes deverão manter o distanciamento de dois metros entre as bancas/barracas. Também deverá ser obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5 m entre trabalhadores e consumidores. Além disso, deverá ser mantido o funcionamento máximo de 50% do total de bancas/barracas da feira livre ou especial por dia de atividade, mediante sistema de revezamento semanal. Assim, em uma semana será realizada a montagem e funcionamento de bancas/barracas de número ímpar, e na outra semana de número par, a iniciar pelas de número ímpar.

O decreto em Goiânia também autoriza o funcionamento de obras da construção civil. Porém, a responsabilidade do transporte será do empregador.

Vagas de leitos

Até as 18h deste sábado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), a capital contava com 94% de ocupação dos leitos de UTI, e o mesmo percentual de vagas de enfermaria. Desde o início do ano, a Secretaria de Saúde de Goiânia, abriu 160 leitos de unidade de terapia intensiva. As vagas são administradas pela gestão municipal.