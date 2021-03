Piloto morre após queda de avião às margens da GO-070, em Itaberaí

Um avião agrícola de pequeno porte caiu na tarde deste sábado (27/3), por volta de 17h05, em uma propriedade rural às margens da GO-070, em Itaberaí, a 99 quilômetros de Goiânia. O piloto morreu carbonizado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e, segundo informações, após a queda do monomotor, houve um incêndio e o piloto, único ocupante da aeronave, morreu ainda no local.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O nome e idade da vítima não foram divulgados.

Veja as imagens do acidente divulgadas pelos bombeiros:

Em outro acidente, duas pessoas ficaram feridas após queda de avião às margens da GO-070, em Inhumas

Em maio do ano passado, duas pessoas ficaram feridas após um avião de pequeno porte cair nas proximidades da GO-070, na saída para Inhumas. O acidente ocorreu atrás do Aeroclube de Goiânia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), quando os bombeiros chegaram no local encontraram uma vítima fora da aeronave, sentada e encostada na cerca, às margens da rodovia. A pessoa apresentava traumatismo crânioencefálico (TCE) leve.

A segunda vítima ainda estava dentro da aeronave, presa ao cinto, com múltiplas lesões de face, também com traumatismo crânioencefálico leve, pneumotórax, consciente e queixando de dispnéia – dificuldade para respirar.

Os dois feridos receberam os primeiros socorros no local e em seguida foram levados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). As vítimas não tiveram os nomes divulgados. Foram empenhados nesta ocorrência cinco viaturas e 13 militares.