Prefeitura de Aparecida convoca sorteados do Residencial Agenor Modesto

A Secretaria de Habitação de Aparecida de Goiânia convoca as 125 famílias sorteadas do Residencial Agenor Modesto I para apresentar a documentação necessária para análise a partir desta segunda-feira (29/3). O edital de convocação, publicado nesta sexta-feira (26/3) no Diário Oficial Eletrônico de Aparecida, traz o nome dos sorteados no dia 23 de março. O prazo para entrega da documentação segue até 16 de abril. As famílias devem levar a documentação na sede da secretaria, situada na Rua São Domingos, Quadra 04, Lote 04, Centro de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.

O secretário de Habitação de Aparecida, William Panda, explica que as famílias que receberem as chaves do apartamento do Residencial Agenor Modesto I terão que pagar parcelas mínimas como consta do edital 001/2021. Os beneficiários assumirão responsabilidades contratuais pelo pagamento de 120 prestações mensais que variam de R$ 80,00 a no máximo R$ 270,00. O cálculo da parcela é feito proporcionalmente ao ganho mensal bruto da família.

Documentação que deve ser apresentada pelos sorteados do Residencial Agenor Modesto

A lista com os nomes sorteados que precisam entregar a documentação entre 29 de março e 16 de abril pode ser vista no DOE de Aparecida. Entre os documentos necessários estão: CPF e RG do titular; CPF e RG do conjugue; Certidão de Casamento; Declaração de União Estável (caso necessita); Comprovante de endereço constando o número do CEP; Documentos dos Dependentes (caso tenha adquirido a maioridade deverá apresentar o CPF); Comprovante de renda (Carteira de Trabalho); Número do Cadastro Único (Cadúnico).

Também é preciso apresentar Cartão Bolsa Família e/ou Declaração de Cadastro – CaDúnico, se houver; Comprovante de beneficiário do BPC – Beneficio de Prestação Continuada, se houver; Titulo de eleitor; Atestado Médico contendo a Classificação Internacional da Doença (CID). caso haja pessoas da família com deficiência; Caso resida em área de risco ou insalubre e/ou tenha sido desabrigada apresentar declaração do ente público; Apresentar contrato de aluguel e/ou recibo autenticado em cartório.

“Por conta da pandemia nós temos ligado e agendado a ida das famílias à sede da secretaria para não haver aglomeração, mas se o sorteado não receber a ligação, ele pode ir nos horários de funcionamento da pasta entre segunda e sexta-feira, até o dia 16 de abril. E caso a documentação comprobatória apresentada não esteja dentro do que está estipulado no edital, nossa equipe poderá solicitar novos documentos que atendam aos requisitos obrigatórios”, comentou o secretário de Habitação, William Panda.