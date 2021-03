Secult Goiânia abre vagas para formação on-line gratuita em música

A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult Goiânia), por meio da Orquestra Sinfônica de Goiânia e da Rede Municipal de Núcleos Musicais, abre, neste sábado (27/3), o período de inscrição para novos cursos on-line gratuitos para alunos com idade a partir de 8 anos. Assim, as inscrições pode ser realizadas AQUI até o dia 2 de abril e as aulas têm início no dia 5 de abril. Além disso, para participar das aulas de instrumentos, é necessário que o aluno possua o instrumento de sua escolha.

As aulas serão ministradas de forma virtual, devido a pandemia do coronavírus, pelas plataformas Zoom e Google Meet por músicos profissionais da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Além das aulas práticas de instrumentos, também será oferecido um curso teórico de História da Música. Além disso, um de Apreciação Musical, que será voltado para a comunidade em geral. O objetivo é conhecer um pouco da história da música ocidental e em como apreciar melhor o repertório de música de concerto.

Os alunos podem se inscrever em uma aula de instrumento e em até duas aulas teóricas. Porém, não serão aceitas trocas de modalidades após a inscrição. Os contatos para agendamento das aulas aos inscritos serão feitos pelos professores via e-mail ou WhatsApp fornecidos no ato da inscrição.

Cada um dos cursos on-line da Secult Goiânia terá duração de três meses, com carga horária mínima de 10 horas. Aos alunos que atingirem o aproveitamento mínimo exigido serão entregues certificados de conclusão do curso pela organização.