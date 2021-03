Acidente deixa mortos e feridos em praça de pedágio na BR-050, em Campo Alegre de Goiás

Um acidente na manhã deste domingo (28/3) deixou mortos e feridos em uma praça de pedágio na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, na região sudeste do estado. Conforme informações, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e bateu contra uma defensa metálica. Outro caminhão também se envolveu no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), um dos veículos estava carregado com soja e o outro era um caminhão baú, que transportava uma carga de desodorante. Os veículos pegaram fogo e incendiaram também a Praça do Pedágio.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sbb0e007b0c22500e8e330953f7fb02c7′]

Mortos e feridos em Praça de Pedágio na BR-050, em Campo Alegre de Goiás

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas morreram carbonizadas, sendo três adultos e uma criança, duas delas estavam em um veículo de passeio, que foi encontrado totalmente queimado em meio aos escombros. A quarta vítima é o motorista de um dos caminhões, encontrado já sem vida na cabine do veículo. O motorista do outro caminhão, carregado com soja, conseguiu sair antes que as chamas se espalhassem.

Oito trabalhadores da concessionária que administra a rodovia sofreram queimaduras e escoriações, eles foram encaminhados pelos bombeiros para unidades de saúde de Catalão.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção dos corpos.

Em outro caso, 4 pessoas morreram e outras duas ficaram feridos na BR-158, em Jataí

Um grave acidente no último dia 19 de março deixou quatro pessoas mortas e duas feridas na BR-158, no km 260, município de Jataí, na região sudoeste de Goiás.

Segundo a PRF, uma carreta bateu frontalmente contra um veículo de passeio, que ficou totalmente destruído. De acordo com levantamentos preliminares, o veículo de carga, que era conduzido por um homem de 42 anos, invadiu a pista contrária e bateu contra com um Fiat Uno, que seguia no sentido Caiapônia/Jataí. Dentro do veículo estavam o condutor e quatro passageiros.

Com o impacto, os veículos foram parar fora da pista. Quatro ocupantes do veículo de passeio morreram no local, sendo duas crianças, uma mulher e o motorista do carro. Já o motorista da carreta, de 42 anos, e outro passageiro do Fiat, de 29 anos, tiveram ferimentos graves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU). Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde em Jataí.