Criança de 9 anos morre em acidente às margens da GO-070, em Goianira

Uma criança de 9 anos morreu na manhã deste domingo (28/3) em um acidente às margens da GO-070, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. A mãe da criança e outros dois irmãos dele também ficaram feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a mulher estava dirigindo o carro e perdeu o controle da direção. Ela bateu em um poste e, com o impacto, o veículo capotou.

Segundo informações dos bombeiros, a mulher não teria conseguido parar na esquina de uma rua paralela à GO-070, saiu da pista e acabou capotando o veículo.

No carro estavam quatro pessoas, sendo três crianças de 4, 7 e 9 anos e a mãe das crianças. Quando os bombeiros chegaram no local do acidente, encontraram o menino de 9 anos já sem vida e sem o cinto de segurança.

As outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Eles tiveram ferimentos leves e estavam conscientes.

Além da criança de 9 anos que morreu em acidente às margens da GO-070, em Goianira, outras três ficaram feridas em Luziânia

No último dia 14 de fevereiro, três crianças de 4, 3 e 1 ano ficaram feridas em um acidente envolvendo um veículo de passeio e um veículo de grande porte na Br-040. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia. Chegando na UPA , a criança de quatro anos de idade, que estava em estado grave, foi imediatamente transportada ao Hospital do Gama.

A segunda vítima, de três anos de idade, apresentava suspeita de fratura em membro inferior e foi transferida pelos bombeiros juntamente com a assistência do médico da UPA para o Hospital do Gama.

Já a terceira vítima, de um ano de idade, ficou em observação na UPA de Luziânia, uma vez que não apresentava sinais de gravidade. Os motoristas dos veículos não tiveram nenhum ferimento.