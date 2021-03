Prefeitura de Goiânia inicia vacinação de idosos a partir de 66 anos

A prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia, a partir desta segunda-feira (29/3), a vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 66 anos. No total, serão 25 postos de vacinação (veja abaixo) espalhados por todas as regiões da cidade. A imunização acontece das 8h às 17h. Para receber o imunobiológico, o idoso deve apresentar cópias do RG, CPF e o comprovante de residência.

Apesar de afirmar ser necessário fazer agendamento pelo aplicativo “Prefeitura 24 horas”(IOS e Google), há uma mudança a partir desta segunda-feira: para quem utlizar o sistema drive-thru, basta comparecer ao local mais próximo de casa. Assim, a imunização nestes locais ocorrerá conforme ordem de chegada. No total, são quatro drives-thru na capital. Ademais, há outros 21 pontos de vacinação contra a Covid-19 para idosos em Goiânia.

A SMS reforça também a importância do agendamento da vacinação contra a Covid-19 para idosos em Goiânia. Assim, o objetivo é evitar aglomerações, filas e também para a maior comodidade da população. Todos a partir de 18 anos que fizerem o pré-cadastro no aplicativo, receberão um aviso no momento que a vacina estiver disponível para o seu grupo.

Segundo o secretário de Saúde, Durval Pedroso, desde o início da campanha de vacinação para idosos em Goiânia a capital já ultrapassou a marca de 200 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19.

“Com o aplicativo, pretendemos alcançar ainda mais pessoas. De uma forma segura, seguindo os protocolos de segurança de forma que não gere nenhum transtorno para a população,” ressaltou.

Acesse e saiba todos os 25 locais de vacinação em Goiânia.