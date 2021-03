Aplicativo de transporte dá descontos para doadores de sangue

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa de transporte por aplicativo 99 fechou uma parceria com o Hemocentro de Goiás, em Goiânia. Assim, a ideia é incentivar a população a doar sangue na capital. Os descontos aplicados serão de até R$ 15 nas corridas de ida e volta ao Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion Albernaz, localizado na Avenida Anhanguera, n° 5.195, no Setor Coimbra. Os descontos valem de 29 de março e 29 de abril. As doações podem acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Para ativar o desconto, basta inserir o cupom “DOESANGUEGYN” no aplicativo da 99, que é válido para todas as formas de pagamento. Caso a corrida exceda o valor do cupom, o usuário do aplicativo deverá pagar o excedente.

Para a diretora-geral da Hemorrede Pública de Goiás, Denyse Goulart, a parceria com a 99 chegou em boa hora, já que as doações tiveram uma grande queda devido ao aumento de casos do coronavírus em todo o Estado.

“Chegamos a registrar um déficit de 49% em nossos estoques de sangue no mês março. Muitas pessoas estão impedidas de doar porque fizemos uma redução da idade máxima para ser um voluntário de 69 para 59 anos. Também houve uma diminuição das coletas externas, devido ao fechamento de muitas empresas pelo decreto municipal de enfrentamento à covid-19. Além disso, muitas pessoas estão inaptas para doar por terem tido contato com pessoas com Covid nos últimos 14 dias ou aquelas que tiveram a doença e ainda não completaram 30 dias sem os sintomas”, explica.

Como doar

É solicitado que todos os voluntários façam o agendamento para doar sangue para o Hemocentro de Goiás no site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800-642-0457. Além disso, para que não deixem de usar máscara, cobrindo a boca e o nariz, ao irem até o banco de sangue. “O agendamento é uma medida para evitar aglomerações, e tornar o atendimento mais ágil na unidade”. Outro pedido da diretora é para que os voluntários evitem levar acompanhantes, para evitar aglomerações no local.

Denyse reforça que para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50kg e apresentar documento com foto válido em todo o território nacional. Ademais, ter idade entre 16 anos e 59 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis.

A orientação é que doadores acima de 60 anos fiquem em casa, já que são pessoas do grupo de risco do coronavírus. Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas. No caso da vacina contra o coranvírus é preciso esperar 48 horas após a Coronavac ou Covaxin, e sete dias após a aplicação das demais. Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de Covid-19 devem ficar 14 dias sem poder doar. Já para quem foi considerado caso suspeito ou confirmado, o prazo de inaptidão é de 30 dias após a remissão dos sintomas.

Veja como ativar o código do Hemocentro de Goiás no aplicativo da 99

No aplicativo da 99, selecione a opção “Cupom de Desconto”. Após, insira o código “DOESANGUEGYN” e confirme. Após, solicite a viagem para o Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás. É só chegar e doar!