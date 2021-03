Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 8 anos, em Cavalcante

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) efetuou a prisão de um homem, de 30 anos, suspeito de estuprar a enteada de 8 anos, em Cavalcante, município localizado ao norte da Chapada dos Veadeiros.

De acordo com a Delegacia de Polícia Civil da cidade, o homem já era investigado pela prática de diversos abusos contra sua enteada, ocorridos por cerca de um ano. Além disso, também é apurada a progressividade dos níveis de abuso.

Os crimes começaram quando a vítima tinha 7 anos e o padrasto também gravava os momentos que abusava da criança. Segundo a PCGO, outras vezes, ele mostrava vídeos pornôs para a menina a fim de ensiná-la a praticar sexo.

O homem foi preso temporariamente na última sexta-feira (26/3) e encaminhado para a Delegacia, onde foi interrogado. Ele confessou o crime à Polícia Civil e contou como começaram os abusos, também disse que teria abusado da vítima várias vezes. “Chamou a atenção o fato do autor usar da inocência da criança para abusar dela, levando a crer que era uma situação normal. Ele se sentia culpado, mas não evitava a prática do crime, como se fosse uma compulsividade”, relata o delegado Lucas Sabagg.

O investigado foi levado para o presídio de Campos Belos onde encontra-se à inteira disposição da Justiça.

Além do homem preso suspeito de estuprar enteada de 8 anos, em Cavalcante, outro está foragido pelo mesmo crime praticado em São Gabriel

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Planaltina, procura um homem suspeito de estuprar duas meninas de 8 e 11 anos, no distrito de São Gabriel.

De acordo com a PC, as vítimas eram irmãs e costumavam dormir na residência da avó. Entretanto, foram abusadas sexualmente pelo companheiro da avó, que passava a mão nas partes íntimas das vítimas.

As investigações apontaram que os abusos foram cometidos por um ano, até que, no começo de março, a avó flagrou o acusado mostrando as partes íntimas para a neta de 11 anos. Diante disso, expulsou o suspeito da residência.

Ao tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias e concluiu com o indiciamento do suspeito pela prática do crime de estupro de vulnerável.

O acusado, Cledimilton Gonçalves Almeida, teve a prisão preventiva decretada e se encontra foragido da justiça.