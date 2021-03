Homem vandaliza transporte coletivo ao ser impedido de viajar em horário de pico

Um usuário do transporte coletivo, que não se enquadrava na classe de trabalhadores essenciais, vandalizou um ônibus na manhã desta segunda-feira (29/3), por volta de 6h30. Ele foi impedido de viajar durante o horário de pico e chutou a porta do veículo, que faz a linha 932, no Setor Pontakayana, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.

O decreto estadual estabelece que entre 5h45 e 7h15 o uso do transporte coletivo é prioritário para os trabalhadores de atividades essenciais. De acordo com a RedeMob Consórcio, o passageiro não se enquadrava nessa classe, desobedecendo o decreto.

Segundo a RedeMob, o homem foi orientado pelo motorista, mas se revoltou e, ao descer, acabou vandalizando o veículo, chutando a porta e quebrando o vidro. O veículo teve que ser substituído. “O RedeMob Consórcio repudia qualquer ato de violência e pede a todos os clientes que sigam as regras dos Decretos Estadual e Municipal de combate à pandemia de Covid-19”, afirma.

Transporte coletivo continua com restrições para embarque prioritário

Continua em vigor a determinação de embarque prioritário aos trabalhadores de atividades essenciais nos horários de pico da manhã e da tarde, na Grande Goiânia.

De acordo com o Governo de Goiás, para aprimorar ação, que possibilitou redução do fluxo nos períodos de maior aglomeração, sistema adotará bloqueio de cartão de usuários que testarem positivo para Covid-19 e liberação automática daqueles que tomarem segunda dose da vacina.

Cadastro para embarcar no transporte coletivo na Grande Goiânia

Para fazer o cadastro para embarque prioritário no transporte coletivo, os passageiros vinculados aos serviços e atividades essenciais devem acessar o site da RMTC, clicar na aba cadastro, preencher seus dados e anexar o documento que comprove o trabalho numa das categorias definidas pelos decretos do Governo do Estado e da Prefeitura de Goiânia.

Passo a passo: