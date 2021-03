Procon Goiânia encontra variação de até 73,64 % nos preços de chocolates

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Goiânia, comparou os preços de 48 produtos para Páscoa em 7 supermercados e sites de vendas, entre os dias 18 a 26 de março e encontrou variação de até 73,64 % nos preços de chocolates. Foram pesquisados caixa de bombons e ovos de chocolates de diversas marcas, tipos e modelos.

Segundo o Procon Goiânia, a maior diferença encontrada foi de 73,64% no ovo Oreo Lacta, de 257 gramas, que em um supermercado pode ser encontrado por R$ 49,99 e, em outro, por R$28,79. A diferença foi de R$ 21,20.

Outro ovo de Páscoa com grande variação de preço é o Nestlé ao Leite Clássico, de 185 gramas. De acordo com a pesquisa, os preços variam de R$ 24,99 a R$ 40,75. Se consumidor fizer uma pesquisa de comparação de preço poderá economizar até R$ 15,76.

Já o Alpino, de 337 gramas, alcançou variação de 50,34%. O menor preço verificado foi de R$ 34,90 e o maior R$ 52,47. O ovo Serenata do Amor, de 196,5 gramas, pode ser encontrado de R$ 24,99 até R$ 36,99.

De acordo com o Procon, o ovo Garoto ao Leite, de 185 gramas, teve variação de 48,02%. Os preços variam entre R$ 24,99 até R$ 36,99. Já para o consumidor que pretende gastar pouco nas compras dos ovos de Páscoa para as crianças, uma opção é o ovo Lacta Batman, de 166 gramas. O menor preço encontrado foi de R$ 39,90 e maior preço R$ 39,99.

Nas caixas de bombons, a maior diferença foi de 44,63 % na caixa Sortidos da Garoto, de 250 gramas. Os preços variam de R$ 8,29 até R$ 11,99. A caixa Favoritos da Lacta, de 250 gramas, alcançou variação de 39,07%. O menor preço encontrado foi de R$ 8,19 e maior R$ 11,39. Já a da Nestlé teve variação de 26,88%. Os preços variam de R$ 9,45 até R$ 11,99.

Além da variação nos preços de chocolates, Procon Goiânia orienta consumidores sobre outras questões

O Presidente do Procon Goiânia, Gustavo Cruvinel, orienta que o consumidor faça a comparação entre os preços em diferentes estabelecimentos. “Como estamos no momento de pandemia, o levantamento deve ser feito seguindo todas as regras sanitárias para evitar qualquer possibilidade de contato com a Covid-19. Na hora da compra, o consumidor deve prestar atenção na relação de qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. Nas lojas virtuais, é fundamental também levar em conta o preço do frete”, alerta Cruvinel.

Além disso, o Programa também salienta que o consumidor deve verificar com atenção o prazo de validade, a composição e o peso líquido do produto. Já os ovos de Páscoa que trazem brinquedos em seu interior devem apresentar em sua embalagem a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”.

Segundo o Procon, também é obrigatória a indicação de faixa etária ou, se for o caso, frase que informe que não existe restrição de faixa etária. O brinquedo deve ter o selo do Inmetro em sua embalagem, identificação do fabricante ou importador (nome, CNPJ, endereço), instruções de uso e de montagem, quando for o caso, e eventuais riscos que possam apresentar à criança.