Aparecida de Goiânia amplia a vacinação para idosos a partir de 64 anos

A vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 64 anos em Aparecida de Goiânia será iniciada nesta quarta-feira (31/3). Assim, pessoas dessa faixa etária e que moram na cidade poderão ser imunizadas em um dos sete postos fixos, sendo dois drive-thrus e cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para receber a vacina é necessário ter em mãos documento de identidade, cartão SUS ou CPF e comprovante de endereço. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há uma média de 3,8 mil pessoas com 64 anos no município.

A imunização estará disponível nos drive-thrus da Cidade Administrativa (Setor Solar Central Park) e do Centro de Especialidades (Jardim Boa Esperança), sem necessidade de agendamento prévio, das 8h às 19h. Além disso, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. Nestes locais, a imunização ocorrerá mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A vacinação nas unidades ocorre das 8h às 17h. O link para acesso à ferramenta está disponível no site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br). As vagas já foram disponibilizadas no aplicativo.

“Com a ampliação da idade promovemos mudanças nos drives para reduzir o tempo de espera e melhorar o fluxo de atendimento. Nosso objetivo é o de imunizar o maior número de pessoas possível. Dessa forma, atenderemos nesta quarta e quinta-feira, antes do feriado, as pessoas com mais de 64 anos. E, à medida em que chegarem novas remessas, continuaremos vacinando e ampliando a imunização para outras idades”, destacou a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.

Segunda dose da vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac segue na cidade. Dessa maneira, quem recebeu a primeira dose há 28 dias (ver a data anotada no cartão de vacinação) nos drive-thrus pode ir diretamente para o posto estruturado no Aparecida Shopping. Já aqueles que receberam a primeira dose em alguma UBS, também nesse prazo, poderão retornar à unidade para receber a segunda dose. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento. Basta levar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.