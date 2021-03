Com 3.331 novos infectados em 24h, Goiás soma mais de 481 mil casos de Covid-19

O boletim epidemiológico desta terça-feira (30/3), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), aponta que Goiás já soma 481.927 casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, 3.331 novos infectados foram contabilizados.

Do total de casos, 457.531 pessoas encontram-se recuperadas. Além disso, 406.399 casos suspeitos estão em investigação e outros 244.546 já foram descartados.

Os dados da plataforma ainda apontam que maioria dos casos registrados são de pessoas com idades entre 30 e 39 anos, que somam mais de 112 casos confirmados. Veja a relação de cada faixa etária:

Menos de 10 anos: 14.057

10 a 14 anos: 10.259

15 a 19 anos: 22.816

20 a 29 anos: 97.728

30 a 39 anos: 112.779

40 a 49 anos: 92.976

50 a 59 anos: 65.917

60 a 69 anos: 38.018

70 a 79 anos: 18.900

Mais de 80 anos: 9.680

Mortes por coronavírus

Há 11.432 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,37%. Há 272 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Dados do painel Covid-19 apontam que a maioria das mortes em decorrência da doença é registrada entre os homens, que somam 6.599 mortes, uma taxa de 57.30%. Já as mortes confirmadas entre mulheres são 4.917 (42.70%).

De acordo com a SES-GO, os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Além dos casos de Covid-19, SES-GO divulga dados da vacinação em Goiás

Levantamento oficial realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 476.595 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 121.648 pessoas. Esses dados são preliminares.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação ao recebimento de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 966.980 doses de imunizantes, sendo 809.280 da CoronaVac e 157.700 da AstraZeneca.