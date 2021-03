Goiânia inicia vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 65 anos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abriu agendamento para a vacinação contra Covid-19 em idosos a partir de 65 anos nesta terça-feira (30/3). Eles receberão a primeira dose da vacina. Assim, a marcação deve ser feita no aplicativo “Prefeitura 24 horas” para os 21 pontos fixos. Além disso, o imunizante também será oferecido nos quatro drive-thrus, sem necessidade de agendar. O atendimento segue até às 17h em todos os postos. Ademais, continua, ainda, a aplicação da segunda dose da Coronavac em idosos a partir de 77 anos.

Ao todo, são 25 pontos de vacinação contra a Covid-19 para idosos em Goiânia. Dessa maneira, são quatro drive-thrus (PUC – Área 1, Shopping Cerrado, Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada). Além disso, 21 fixos (7 escolas, 13 unidades de saúde do município e no Espaço Sinta-se Bem Unimed). O atendimento a pedestres nas escolas, unidades de saúde e Unimed obedece agendamento pelo aplicativo “Prefeitura 24 horas”. Já os drives atendem à demanda espontânea.

Nas duas situações o idoso precisa apresentar cópia do RG, CPF e do comprovante de endereço. Quem for tomar a segunda dose precisa levar o comprovante da primeira. A SMS lembra que a vacinação da segunda dose para idosos a partir de 77 anos é apenas para aqueles que receberam a primeira pelo imunizante da Coronavac.

Acesse e saiba todos os 25 locais de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia.