Goiânia realiza testagem de antígeno da Covid-19 nesta quarta-feira (31)

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) realiza nesta quarta-feira (31/3) mais uma testagem de antígeno da Covid-19. O exame pode ser agendado no endereço eletrônico da Prefeitura de Goiânia.

A ação acontece semanalmente em escolas da capital, apenas na modalidade pedestre. Nesta semana, a testagem foi antecipada para quarta-feira (31/3) em razão do feriado prolongado da Semana Santa. As unidades escolares disponíveis são indicadas no ato do agendamento.

O usuário deve informar CPF, endereço de e-mail e escolher a escola e o horário no qual deseja o atendimento. Lembrando que a testagem é feita por meio da coleta do material no nariz, utilizando o swab, uma espécie de haste flexível. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. Podem fazer o teste pessoas acima de 12 anos que não apresentem sintomas.

Pessoas sintomáticas, por sua vez, devem procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR. O resultado é liberado em até 24h e pode ser visualizado pela internet, conforme orientação das equipes coletoras.

Desde o início da testagem ampliada da população, no dia de agosto de 2020, até a última sexta-feira (26/3) foram realizados 141.017 testes de antígeno, sendo que 16.531 tiveram resultado positivo para a Covid-19, 11,72% do total.

Goiânia decreta ponto facultativo na quinta-feira, 1º de abril

A Prefeitura de Goiânia decretou, em publicação no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (29/3), ponto facultativo no âmbito da administração pública municipal na próxima quinta-feira, 1º de abril, em virtude do feriado religioso da Semana Santa, cujo ponto alto é a celebração da Paixão de Cristo na sexta-feira, 2 de abril.

De acordo com o documento, os serviços essenciais da administração pública, que exigem o regime de plantão, como saúde, limpeza urbana, dentre outros, funcionam normalmente.

A administração municipal reforça ainda sobre a importância de seguir as recomendações dos órgãos de saúde, como ficar em casa, higienizar bem as mãos e evitar aglomerações.