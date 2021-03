Homem é morto pelo irmão após defender cunhada durante agressão, em Anápolis

Na madrugada desta terça-feira (30/3), um homem foi morto pelo próprio irmão após tentar defender a cunhada durante briga do casal em uma festa, no Residencial Ander 2ª Etapa, em Anápolis. Marcos Adolfo Santos e Silva, de 30 anos, morreu na porta de casa com golpes de faca e barra de ferro.

A vítima estava em casa, fazendo uma confraternização com alguns amigos, entre eles o irmão, a cunhada e a filha da cunhada. Eles passaram a noite ingerindo bebida alcoólica e por volta de 3h30, o suspeito se irritou e falou que iria matar Marcos e a companheira. A enteada do suspeito viu que ele estava agredindo a mãe e tentou intervir e ele acabou batendo nas duas.

Quando Marcos tentou acalmar o irmão e impedir as agressões contra companheira e a enteada dele, o suspeito teria pego uma barra de ferro e uma faca e atacado a vítima. O autor ainda teria perseguido as outras pessoas que estavam na casa, que correram para o mato para se esconderem até à chegada da Polícia Militar. O suspeito ainda foi atrás da companheira e de uma amiga da enteada, mas elas conseguiram fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) chegou na casa por volta de 4h30, mas não encontraram o suspeito. O caso está sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil.

Em outro caso, homem é preso suspeito de participação em homicídio qualificado de uma adolescente, em Anápolis

Na manhã última segunda-feira (29/3) foi preso temporariamente um homem de 30 anos, apontado como um dos autores do homicídio qualificado contra Isabella Terezinha Ferreira da Silva, uma adolescente de 15 anos, em novembro de 2013.

De acordo com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, o caso ocorreu no Residencial das Rosas, depois que a vítima teria sido atraída para um encontro para receber um presente.

Ao chegar no local combinado, a menor foi surpreendida pelos autores, que efetuaram três tiros contra ela. Dois acertaram as costas e um pegou na nuca. O corpo da garota foi encontrado em um terreno baldio.