Prefeitura de Goiânia decreta ponto facultativo na quinta-feira, 1º de abril

A Prefeitura de Goiânia decretou, em publicação no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (29/3), ponto facultativo no âmbito da administração pública municipal na próxima quinta-feira, 1º de abril, em virtude do feriado religioso da Semana Santa, cujo ponto alto é a celebração da Paixão de Cristo na sexta-feira, 2 de abril.

De acordo com o documento, os serviços essenciais da administração pública, que exigem o regime de plantão, como saúde, limpeza urbana, dentre outros, funcionam normalmente.

A administração municipal reforça ainda sobre a importância de seguir as recomendações dos órgãos de saúde, como ficar em casa, higienizar bem as mãos e evitar aglomerações.

Casos de Covid-19 em Goiânia

Até a tarde desta segunda-feira (20/7), segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia tem 130.500 casos confirmados e 125.352 recuperados da covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 75 novos casos e 57 óbitos por coronavírus.

Além disso, segundo o Informe Epidemiológico, 249 pacientes seguem em acompanhamento domiciliar e outros 1. 349 continuam internados por complicações da doença. Ainda conforme o estudo, 93% dos infectados são da população em geral e 3% de profissionais da saúde.

Já em relação ao número de óbitos, a cidade registra 3.532, sendo em sua maioria do sexo masculino, com 58% do total, enquanto as mulheres apresentam 42% das mortes. Quanto a faixa etária, a maioria das vítimas fatais têm idade superior a 60 anos, totalizando 2.657 mortes, 75% do total. Em seguida estão pessoas de 40 a 59 anos (20%) e 20 a 39 anos (5%).

Vacinação contra Covid-19

Nesta terça-feira (30/3) a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Saúde, continuará aplicando a primeira dose da vacina contra Covid-19 em idosos acima de 66 anos e abre a vacinação da segunda dose em idosos acima de 77 anos. O atendimento será das 8h às 17h.

Ao todo, a Prefeitura de Goiânia continua disponibilizando 25 pontos de vacinação, sendo quatro drives (PUC – Área 1, Shopping Cerrado, Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada) e 21 fixos (7 escolas, 13 unidades de saúde do município e no Espaço Sinta-se Bem Unimed).

O atendimento a pedestres nas escolas, unidades de saúde e Unimed será por agendamento realizado pelo aplicativo “Prefeitura 24 horas”, o objetivo é evitar aglomerações. Já os drives vão atender a demanda espontânea. Nas duas situações o idoso precisa apresentar cópia do RG, CPF e do comprovante de endereço. Quem for tomar a segunda dose precisa levar o comprovante da primeira.