Prefeitura de Goiânia e governo de Goiás decretam ponto facultativo em 1º de abril

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretaram ponto facultativo na próxima quinta-feira (1/4), em virtude do feriado religioso da Semana Santa. Na sexta-feira, (2/4), acontece a celebração da Paixão de Cristo.

Em Goiânia, a medida foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (29/3). Assim, de acordo com o documento, os serviços essenciais da administração pública, que exigem o regime de plantão, como saúde, limpeza urbana, dentre outros, funcionam normalmente.

A administração municipal reforça ainda sobre a importância de seguir as recomendações dos órgãos de saúde, “como ficar em casa, higienizar bem as mãos e evitar aglomerações”.

O novo decreto municipal, que reabre atividades consideradas não essenciais, mas com restrições, passa a valer nesta quarta-feira (31/3).

Ponto facultativo do governo de Goiás

Assim como acontecerá em Goiânia, o governo de Goiás determinou ponto facultativo no dia 1º de abril nas repartições públicas estaduais, que não funcionarão de 1º a 4 de abril. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (30/3).

O ponto facultativo não se aplica aos órgãos que, por sua natureza ou em razão do interesse público, desenvolvam atividades essenciais. Assim, terão funcionamento normal unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

Na quinta-feira (1/4), devido ao ponto facultativo do governo de Goiás, as unidades do Vapt Vupt funcionam até às 13h. Além disso, não vão funcionar na sexta-feira (2/4), feriado de celebração da Semana Santa. As agências localizadas na capital e no interior retomam os atendimentos na próxima segunda-feira (5/4).