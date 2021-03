Vapt Vupt retoma atendimentos presenciais a partir desta quarta-feira (31)

As unidades do Vapt Vupt, localizadas na capital e no interior do Estado, retomam os atendimentos presenciais a partir desta quarta-feira (31/3). O retorno das atividades está previsto pelos próximos 14 dias, a partir da vigência do novo decreto estadual de combate à Covid-19.

Os atendimentos serão realizados por meio de agendamento prévio no site vaptvupt.go.gov.br. Para os serviços já agendados nas datas de flexibilização, a partir do dia 31 de março, seguirá normalmente. Já o usuário que marcou qualquer outro tipo de serviço no Vapt Vupt, durante a interrupção dos atendimentos, deve reagendar o procedimento.

Em Goiânia, os usuários que agendaram emissão de Carteira de Identidade entre os dias 17 e 30 de março, serão atendidos do dia 5 a 9 de abril, na unidade Vapt Vupt do shopping Passeio das Águas.

Nas demais cidades, os usuários que tiveram o atendimento cancelado, em decorrência da suspensão das atividades, já foram comunicados sobre as novas datas para a confecção do documento.

De acordo com o Governo de Goiás, o remanejamento é resultado de uma força-tarefa da Secretaria da Administração (Sead) em parceria com o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Goiás, que disponibilizará kits de emissão de Identidade e mais servidores para atender à necessidade de atendimento.

Vapt Vupt não funcionará no feriado

O governador Ronaldo Caiado determinou ponto facultativo no dia 1º de abril, quinta-feira que antecede o feriado de Sexta-feira Santa. Com a decisão, repartições públicas estaduais não funcionarão entre os dias 1º e 04 de abril, voltando a abrir normalmente em 05 de abril.

Na quinta-feira (1°/4), as unidades do Vapt Vupt vão funcionar em horário especial, em meio período, até às 13h. Na próxima sexta-feira (2/4), todas as unidades do Vapt Vupt do Estado estarão fechadas.

O ponto facultativo não se aplica aos órgãos que, por sua natureza ou em razão do interesse público, desenvolvam atividades indispensáveis como, por exemplo, unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.