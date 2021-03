Avô é preso suspeito de estuprar neta após morte de mãe por Covid-19, em Piracanjuba

Um idoso de 71 anos foi preso nesta quarta-feira (31/3) suspeito de estuprar a neta, de 9 anos, e uma amiga dela, de 10, em Piracanjuba. Segundo o delegado que investiga o caso, Leylton Barros, a menina foi morar com os avós após mãe dela morrer de Covid-19 no ano passado.

Apuração preliminar aponta, segundo o delegado, que a avó da criança sabia dos abusos sexuais. Após a prisão do idoso, a menina vai ficar em um abrigo temporário até uma tia obter na Justiça o direito de ficar com ela.

“A investigação aponta que a avó encobria a conduta do suspeito. Vamos prosseguir com a investigação e se ficar comprovado que ela atuou no caso, mesmo de forma omissiva, ela vai responder por estupro de vulnerável também”, explicou Leylton Barros.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o suspeito não possui antecedentes criminais e durante o depoimento negou o crime. Se condenado, poderá pegar até 15 anos de prisão, por cada abuso cometido. Segundo o delegado, as duas crianças não falaram sobre os abusos por medo de ameaças do suspeito, mas admitiram os abusos durante a investigação e descreveram como aconteciam os atos.

Em outro caso, homem é preso em Doverlândia suspeito de estuprar neta

No dia (11/3), a PCGO por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Caiapônia, com o apoio da Polícia Militar, prendeu um homem na cidade de Doverlândia suspeito de estuprar a neta.

De acordo com as investigações, o autor, que é avô da vítima, teria se aproveitado da proximidade do parentesco para praticar o crime. Ele teria passado a mão nas partes íntimas da vítima e cometido outros atos libidinosos, por diversas vezes, praticando assim o crime de estupro de vulnerável. Na época dos fatos, a menina tinha apenas 10 anos.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi decretada pelo Poder Judiciário. Com a prisão, ele foi recolhido na Unidade Prisional de Caiapônia, ficando à disposição da Justiça.